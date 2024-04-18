هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة يعني أنه تعرّض للعذاب؟|أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي تفسير رؤية الميت في حالة سيئة بالمنام، على أنه يتعذب، فقد يكون ذلك بسبب تقصير منّا في حق الله تعالى.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، في إجابته عن سؤال: «ما حكم رؤية الميت بحالة سيئة في المنام، هل هذا يعني أنه يتعذب؟»، أن الكثيرين يتشاءمون عند رؤية متوفٍ في حالة سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فلا نريد تفسير حالة الميت السيئة بأنه يتعذب، فقد يكون بسبب ما نفعله نحن من تقصير في حق الله تعالى.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أنه قد يكون حزينًا، منوهًا بأن أعمالنا تعرض على موتانا، حتى أنهم -في أثر- يطلبون العفو والمغفرة من الله تعالى لنا.

وتابع الشيخ عويضة عثمان: لا يوجد علم في العلوم الشرعية اسمه تفسير الأحلام، كل الذين يفسرون الأحلام يكون عن طريق الاجتهاد والتخمين، مؤكدًا أن الأنبياء فقط هم من كانوا قادرين على تفسير الأحلام، وكان آخرهم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.

هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة يعني تعرضه للعذاب؟

أكد الشيخ عويضة عثمان، أنه لا ينبغي تفسير رؤية الميت في حالة سيئة بالمنام، على أنه يتعذب، فقد يكون ذلك بسبب تقصير منا في حق لله تعالى.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، في إجابته عن سؤال: « ما حكم رؤية الميت بحالة سيئة في المنام، هل هذا يعني أنه يتعذب؟»، الكثيرون يتشاءمون عند رؤية متوفى في حالة سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فلا نريد تفسير حالة الميت السيئة بأنه يتعذب، فقد يكون بسبب ما نفعله نحن من تقصير في حق الله تعالى.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أنه قد لا يكون يعذب، وإنما يكون حزينا، منوها بأن أعمالنا تعرض على موتانا، حتى أنهم -في أثر- يطلبون العفو والمغفرة من الله تعالى لنا.