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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: التنمر لن ينتهي عند أهل النار حتى بعد دخولهم جهنم

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التنمر لن ينته عند أهل النار حتى بعد دخولهم النار وهو ما وضحته الآية الكريمة فى قول الله سبحانه وتعالى في سورة (ص): " وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ".

خالد الجندي: التنمر لن ينتهى عند أهل النار حتى بعد دخولهم جهنم

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "النية حديث أخروى وليس دنيوى، (إنما الأعمال بالنيات)، فالإٍسلام في حديث النية كان يقصد العلاقة بين العبد وربه".

وأضاف خالد الجندي: "لازم معاملتك مع الناس تكون بالأعمال وليس بالنيات، فلا يجوز أن تشتم أحدا وتقول له أصل نيتى كانت خير وليس الشتيمة".

خالد الجندي: لو الوالدين لم يربوا يبقى ملهمش فضل على الأبناء

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى تحدث في القرآن عن بر الوالدين بقوله: (وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)، لافتا إلى أن القران الكريم ذكر في الآية فضل الولدين وخصها في التربية.

كيف أبر والديّ؟ خالد الجندي : يسقط في هذه الحالة

خالد الجندي: الحكمة تقتضى علم المرء حدود قدراته وأبعاد أى قرار فى حياته

وأوضح خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أمس الأربعاء: "لو الأب والأم معملوش دور التربية يبقى ملهمش أى فضل على الأبناء، لا أكل ولا شرب ولا نادى ولا تدريبات ولا مدارس أجنبية ولا هدايا والمشكلة في التربية، ولما أراد القرآن أن يمدح لقمان كل اللي عمله لقمان أنه ربى ابنه".

وأضاف خالد الجندي الداعية الإسلامي : "وظيفة الأب والأم مش وظيفة الأكل والشرب إنما التربية وعلامات التربية 3 حاجات أن يحسن اسمه واختيار أمه وأن يعلمه شيء من القرآن، فالقرآن يعلمك كيف تصل إلى الله وبنشوف آباء علموا ابنائهم كل العلوم واللغات إنما مش بيعرف يقرأ الفاتحة ولا يصلي ركعتين لله، ولادكم أمانة عرفوهم على ربنا".

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية التنمر اهل النار جهنم لعلهم يفقهون حوار الأجيال العلاقة بين العبد وربه

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