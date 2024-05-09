4 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا للكشف وصرف العلاج بالمجان في الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خطة مديرية الصحة بالدقهلية لتنفيذ 4 قوافل طبية علاجية للقرى الاكثر احتياجا خلال شهر مايو الجاري بنطاق المحافظة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بهذه القرى وصرف العلاج لهم بالمجان.

جاءت موافقة "مختار" بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين وزارة الصحة بالدقهلية بشأن خطة القوافل الطبية خلال الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة ان تنفيذ خطة القوافل خلال هذا الشهر تشمل قرية ام الرزق بمركز شربين وقرية جاليا الاولي بمركز بلقاس وقرية ميت العز بمركز ميت غمر وقرية بصار بمركز بلقاس، واوضح وكيل الوزارة ان القافلة الواحدة يتم تنفيذها على مدار يومين وهى ايام الاثنين والثلاثاء اسبوعيا، بداية من الاسبوع الاول من شهر مايو لتغطية الخدمه للمترددين عليها من ابناء القرية والقرى المجاورة.

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة ادراج كافة القرى الاكثر احتياجا على التوالى بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنيها.

وأشار المحافظ الى ان منظومة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة لتستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين فى القرى الاكثر احتياجا فى أماكنهم تخفيفا للعبء عنهم.

