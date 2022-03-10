توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. على أجندة اجتماع الحكومة اليوم برئاسة مدبولي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، اجتماع المجلس الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ومتحور أوميكرون في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، و توزيع لقاحات كورونا.

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

ويبحث ايضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.