تنظيم الاتصالات يوجه بمنح المستخدمين الجدد لتطبيق My NTRA واحد جيجا إنترنت مجانًا

وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة بمصر بمنح مستخدمي التطبيق التفاعلي للجهاز My NTRA واحد جيجابايت انترنت مجانية.

تاتى هذة الميزة للمستخدمين الجدد الذين سيقومون بالتسجيل وإنشاء حساب جديد خلال الفترة من 10 مارس إلى 1 ابريل 2022 صالحة للاستخدام خلال أسبوع من الحصول عليها

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومى للاتصالات على تعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتشجيعهم على استخدام الأساليب الرقمية بديلًا عن الطرق التقليدية في الحصول على الخدمات وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

يمكن لمستخدمي خدمات الاتصالات ومن خلال تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالخدمات لتعزيز قرار اختيار مشغل الخدمة الأفضل لهم والحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية