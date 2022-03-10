أخبار التعليم| منح ماجستير ودكتوراه توفرها جامعة سعودية.. شروط تحويل الطلاب العائدين من أوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

منح مقدمة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا

تقدم جامعة الملك عبدالله بالمملكة العربية السعودية منح لبرنامجي الماجستير والدكتوراه.

وتستهدف جامعة الملك عبدالله العقول المميزة وتعمل على تطويرها وتساعدهم على اكتشاف إمكانيتهم من خلال المنح الدراسية والأبحاث، كما تدعم جامعة الملك عبدالله الأبحاث طويلة المدى وتمكن علمائها و باحثيها من رفع سقف أهدافهم. تحتوي الجامعة على العديد من المختبرات لإجراء أبحاث متطورة في مجالات مختلفة.

آثار عين شمس توقع مذكرة تفاهم مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية|صور

وقعت كلية الآثار جامعة عين شمس، مذكرة تفاهم مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح الدماطي،عميد كلية الآثار ، وإشراف الدكتور احمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

في ثاني أيام الأسبوع الثقافي.. لقاء بالطلاب الوافدين بألسن عين شمس

نظمت لجنة العلاقات الثقافة التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، لقاء بعنوان "جهود جامعة عين شمس وكلية الألسن في مجال الطلاب الوافدين"، في ثاني أيام أسبوعها الثقافي بعنوان "القاهرة في الأدب والفن"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة يمنى عزمى، الأستاذ المساعد بقسم الغة الإسبانية ومقرر لجنة العلاقات الثقافية بالكلية.

خبير تربوي يضع حلولاً عملية للحد من مشكلة البطالة لعدم احتياج سوق العمل

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن مشكلة البطالة من أكثر المشاكل شيوعاً وانتشاراً في العالم وتعزى لأسباب عديدة ترتبط بالأوضاع والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والحرفية للشعوب والأشخاص.

وزير التعليم العالي: المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركيزة أساسية للمجتمع والتنمية الاقتصادية

عقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع دارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" (WIPO)، بحضور السفير د. إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفير محمد نجم المندوب الدائم لمصر لدى منظمة التعاون الإسلامي، والسفير وليد عبدالناصر رئيس المكتب الإقليمى العربي للملكية الفكرية، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

خبير تعليم يطالب بإنشاء مراكز مخصصة لتأهيل الخريجين وتنمية مهاراتهم لسوق العمل

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن أكثر المشاكل التي يعاني منها خريجو الجامعات هي عملية الالتحاق بعمل مناسب والبدء بحياتهم العملية وصناعة مستقبلهم، وبعد أن كانت الجامعات تعتبر نفسها صرحا علميا غير مسؤول عن الطلاب بعد التخرج تغير المفهوم لتبدأ هذه الصروح العملية بالعمل على مساعدة طلابها أكثر وذلك بأن تأهلهم أكثر لسوق العمل وأن تذيل كثيرا من العقبات أمامهم.

لأول مرة .. توحيد برنامج العملي وتطويره بكليات القطاع التربوي بجامعة القاهرة

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تطوير برنامج التربية العملية وتوحيده بكليات القطاع التربوي بالجامعة والذي يشمل كلية الدراسات العليا للتربية، وكلية التربية النوعية، وكلية التربية للطفولة المبكرة، بهدف إكساب الطلاب الخبرات التخصصية والتربوية والمهنية والثقافية ليتمكنوا من أداء مهامهم كمعلمين أكفاء ومرشدين وموجهين.

خبير: رفع كفاءة المعلم يحسن مستويات الاستفادة بين الطلاب

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن التعليم منظومة مكونة من أجزاء متفاعلة مع بعضها، ولا يكفي تطوير عنصر واحد فقط مثل الامتحانات وترك باقي العناصر مثل المعلم أو المبنى المدرسي أو الفصل أو الإدارة دون تطوير.

تعرف على الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي لـ المعلمين الذين يرغبون في تغيير المسمي الوظيفي لجميع المراحل للعام 2022/2023

التعليم تنفذ مسابقة دوري المكاتب التنفيذية للطلاب على مستوى مدارس الجمهورية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة دوري المكاتب التنفيذية والتي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) للعام الدراسي 2021/2022، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى.

شروط تحويل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية في مصر

وافق مجلس الوزراء على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر.. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، ضوابط وشروط تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر