منح مقدمة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا

تقدم جامعة الملك عبدالله بالمملكة العربية السعودية منح لبرنامجي الماجستير والدكتوراه.

وتستهدف جامعة الملك عبدالله العقول المميزة وتعمل على تطويرها وتساعدهم على اكتشاف إمكانيتهم من خلال المنح الدراسية والأبحاث، كما تدعم جامعة الملك عبدالله الأبحاث طويلة المدى وتمكن علمائها و باحثيها من رفع سقف أهدافهم. تحتوي الجامعة على العديد من المختبرات لإجراء أبحاث متطورة في مجالات مختلفة.

وتدعم بيئة التعليم في جامعة الملك عبدالله روح التعاون والتميز والنزاهة والفضول والشغف العلمي وتشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي خارج حدود المختبر. هناك إمكانية للتعاون مع نخبة من العلماء البارزين الذين لديهم نفس الرغبة في إيجاد الحلول والفرصة للمساهمة في تطوير العلوم والابتكارات والرغبة في الانتماء إلى مجتمع دولي. المنح متاحة لبرامج متعددة تقدمها الجامعة وممولة بالكامل، حيث تغطي التكاليف الدراسية، راتب شهري، سكن، تأمين صحي، والتنقلات.

معايير التقدم:

*للالتحاق بدرجة الماجستير

- يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في مجال له علاقة بالمجال المتقدم له للدراسة.

*للالتحاق بدرجة الدكتوراه

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال له علاقة بالمجال المتقدم له للدراسة.

*مستوي اللغة الإنجليزية (6.5 في اختبار الأيلتس، او 79 في اختبار التويفل)

موعد التقدم:

التقديم مفتوح الآن لفصل الخريف لعام 2022.

للأطلاع علي كافة التفاصيل وطرق التقدم، نرجوا زيارة الموقع التالي https://www.kaust.edu.sa/en/study/applying-to-kaust