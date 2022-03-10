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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. إغلاق باب الالتماسات على نتائج الامتحانات بـ"ألسن عين شمس"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب  بجامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الاول لجميع فرق مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة لأقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية و الصينية والروسية والإيطالية والإسبانية والألمانية، وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني  UMS.

وأشار الدكتور ناصر عبد العال إلي أنه تم فتح باب الالتماسات لطلاب دور يناير 2022 لشعبة عربي ولغات لافتا إلى أن آخر موعد للتقدم للالتماسات يوم الخميس 10 مارس 2022 .

وأوضح وكيل كلية الالسن جامعة عين شمس أنه يمكن للطلاب التقدم بالالتماسات عن طريق الصفحة الخاصة بكل طالب علي المنصة الالكترونية ums.

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كما نظمت اللجنة العلمية باتحاد طلاب كلية الالسن بجامعة عين شمس، ندوة "التنمية المستدامة وريادة الأعمال"، في اطار مبادرة رد الجميل، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة  رضوى امام، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الألمانية ومستشار اللجنة العلمية لاتحاد الطلاب، و أ.م.د ايمان عبد الفتاح، الأستاذ المساعد بقسم اللغو الألمانية.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، حتمية  ربطة ألجامعات وبرامجها برؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، حيث أن الجامعات تمثل حلقة الوصل بين الطالب بالعالم الخارجي، وتعمل خلال فترة دراستة على تأهيلة وإعدادة لربط أفكارة وسلوكة للمشاركة الفعالة للمشاركة بدورة في الحياة المجتمعية بعد التخرج.

لافته إلى  أن كل الأنشطة والفعاليات الاى تنظمها الجامعة تهدف لصقل مهارات الطالب وتظريبة على تقديم نموذج مشرف للحياة بعد تخرجه.
 

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