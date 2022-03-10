أخبار الفن|شريف إدريس: لو اتعرض عليا بطولة هرفضها واعتزلت الفن ..طرح برومو مسلسل "فاتن أمل حربي".. فيديو

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها:

أعلن الفنان شريف إدريس، اعتزاله الفن وذلك من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وكتب شريف إدريس: “بسم الله الرحمن الرحيم.. بعد ٣٥ سنه سعي وتعب وشقي في الوسط الفني، قررت الاعتزال والابتعاد تماما وتغيير مسار حياتي وأي حد عنده فرصة سفر ليا هاكون شاكر ليه وده طلبي الوحيد.. وده قرار أخدته بعد ما الامور وصلت في الوسط الفني لمرحلة عبثية وصلت اني بقيت بشوف بعض الزملاء بيشحتو الشغل علني علشان يشتغلوا ”.

وقال شريف إدريس:"فلو الامور وصلت لكده ابعد احسن.. وحتي لما بيجي شغل بيتفرض عليك توافق باقل الفلوس وتخرج من الشغل مديون.. ومواقف مهينة.. طب خلو الديكور يمثل".

وأوضح شريف إدريس: "هحكيلكم موقف حصل معايا من اسبوع..اتصل بيا حد قالي عايزين حضرتك بكره عندك تصوير في مسلسل كذا بس هتدفع عشره في الميه للكاستينج دايريكتور. .كان هيجيلي جلطة بعد ماقفلت المكالمة ووافقت علشان انا محتاج اشتغل ومحتاج فلوس. .وماقدرتش استوعب الفكرة بصراحة اني بعد العمر ده مضطر ادفع علشان اشتغل فاتصلت واعتذرت… وده الحال حاليا ان الامور بقت في ايد كاستينج دايريكتور.. وده موقف من مواقف كتير مريت بيها لو حكيتها محتاجة كتاب مش بوست عالفيس فطالما الشغل بقي لازم يتدفعله..وطالما الشغل بقي بالشحاته..يبقي بلاش احسن".

يحيي اليوم المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك لأول مرة، بقاعة النهر، في تمام الثامنة مساءً.

وأعلنت ساقية الصاوي عن أسعار تذاكر الحفل التي قسمت إلى 5 فئات هي “250، 300، 350، 400، 450”.

وكشف المطرب عبد الباسط حمودة عن الأصوات التي يحبها من مغنيي المهرجانات، وأعلن عن مفاجأة في رمضان القادم.

وقال عبد الباسط: "أحب سماع مسلم وعمر كمال، وحسن شاكوش، ومن بعدهم حمزة الصغير".

وأكد عبد الباسط أنه سيشارك في موسم رمضان القادم، وأضاف: “هناك مفاجأة للجمهور في رمضان القادم، وأتمنى أن تنال إعجاب محبيني”.

تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي يوسف داود الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل علامة في تاريخ السينما المصرية، ولقبه البعض بـ “مهندس الكوميديا” كونه خريج الهندسة.

بدايته الفنية

هو يوسف جرجس صليب الشهير بـ يوسف داود، ولد في 10 مارس 1938 بمحافظة الإسكندرية.

تخرج يوسف داود في كلية الهندسة، قسم الكهرباء، عام 1960.

عمل يوسف داود مهندسا في البداية حتى عام 1985.

بدأ يوسف داود مسيرته الفنية بمشاركته في مسرحية “زقاق المدق”.

طرحت منصة watch it، البرومو الرسمى لمسلسل “فاتن أمل حربى”، بطولة الفنانة نيللى كريم والذى تخوض به المارثون الرمضانى 2022.

وتعرض قناة cbc مسلسل "فاتن أمل حربى" حصرياً على شاشتها فى شهر رمضان المقبل.

ويشارك فى البطولة شريف سلامة، محمد الشرنوبى، فادية عبد الغنى، وهالة صدقى، وآخرون تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل الذى يعود للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد نجاحهما فى "لأعلى سعر" الذى عرض عام 2018.