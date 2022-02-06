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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الباسط حمودة: أحب سماع مسلم وحسن شاكوش.. وأحضر مفاجأة لجمهوري في رمضان

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

كشف المطرب عبد الباسط حمودة عن الأصوات التي يحبها من مغنيين المهرجانات، وأعلن عن مفاجأة في رمضان القادم

وقال عبد الباسط": أحب سماع مسلم وعمر كمال، وحسن شاكوش، ومن بعدهم حمزة الصغير".

وأكد عبد الباسط انه سيشارك في موسم رمضان القادم، وقال": هناك مفاجأة للجمهور في رمضان القادم، وأتمنى أن تنال إعجاب محبيني.

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وكان قد الفنان عبد الباسط حمودة عن تفاصيل أغنيته الجديدة مع حمزة الصغير، و تحدث عن أسماء مؤديي المهرجانات التي يحب سماعهم، كما كشف عن سبب تحمسه لتعليم حمو بيكا الغناء ليتقدم إلى اختبارات النقابة.

قال الفنان عبد الباسط حمودة في تصريحات لـ"صدى البلد": الكليب الجديد مع حمزة الصغير يحمل اسم "خد فلوس وهات فلوس"، وانا أحب أن أتواجد مع الشباب الذين يغنون جيدا ويحضرون كلمات تعجبني، والأغنية الجديدة تعبر عن الواقع".

وتابع": تعاونت مع حمزة منذ فترة طويلة، ولكن الكورونا أوقفت الأغنية، ولا أعرف متى يطرح، فالأمر متروك للمنتج".

 

المهرجانات حمو بيكا عمر كمال مهرجان حسن شاكوش الفنان عبد الباسط حمودة

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