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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الباسط حمودة: أغنيتي مع حمزة الصغير تعبر عن الواقع| خاص

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

كشف الفنان عبد الباسط حمودة عن تفاصيل أغنيته الجديدة مع حمزة الصغير.

قال الفنان عبد الباسط حمودة في تصريحات لـ"صدى البلد": الكليب الجديد مع حمزة الصغير يحمل اسم "خد فلوس وهات فلوس"، وانا أحب أن أتواجد مع الشباب الذين يغنون جيدا ويحضرون كلمات تعجبني، والأغنية الجديدة تعبر عن الواقع".

وعلى جانب اخر انتهي المطرب حمادة مجدي بصحبة مطرب الغناء الشعبي عبد الباسط حمودة من تسجيل أغنية جديدة بنظام الدويتو، داخل أحد الاستوديوهات الغنائية الشهيرة في مدينة نصر.

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وشارك الثنائي في تسجيل أغنية "سهرانين" والتي تعد التعاون الأول بين حماده مجدي مع والمطرب عبدالباسط حمودة.

وكشف كلا من حمادة مجدي وعبد الباسط حمودة في تصريحات صحفيه لهما اليوم عن تفاصيل الاغنية، مؤكدين أنها سوف يتم تصويرها بنظام الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

وأشارا إلي أن الأغنية من كلمات الشاعر اسلام المصري؛ ومن ألحان محمد علاء وهي توزيع محمد حريقة.

عبدالباسط حموده أغنية سهرانين حمادة مجدي المطرب عبدالباسط الغناء الشعبي

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