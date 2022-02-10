حكاية السهرة| مسيحي ألقى خطبة الجمعة ببراعة.. قصة يوسف داود مع الإسلام

صوت عال قادر على لفت انتباهك من أول وهلة ، تستطيع أن تميزه من بين عشرات الأصوات، حضور مختلف و كاريزما جمعت بين الكوميديا والجدية، شخصية فنية حققت نجاحات مبهرة سواء في العمل السينمائي أو الدرامي، له أدوار لا تنسى مغلفة بصوت النجم الراحل يوسف داود الملقب بمهندس الكوميديا .

قصة يوسف داود مع خطبة الجمعة

ظل يوسف داود يؤدي خدمته العسكرية بالجيش لمدة ٧ سنوات بسبب الحرب ، ورغم كونه مسيحيا الا ان هناك قصة شهيرة مرتبطة باسم النجم الراحل يوسف داود حين قام بإلقاء خطبة الجمعة بشكل مميز ، و روت ابنته الوحيدة هذه القصة في إحدى لقاءاتها التليفزيونية.

ذات يوم جمعة أثناء خدمة يوسف داود بالجيش، اجتمع زملائه بالمسجد لأداء صلاة الجمعة والاستماع للخطبة ، لكن الإمام قد غاب ولم يتمكن من الحضور، فطرأت في أذهان زملاء يوسف داود فكرة وطلبوا منه ان يقوم هو بإلقاء خطبة الجمعة بدلا من الامام .

يوسف داود كان معروفا بفصاحته باللغة العربية واتقانه اها جيدا ، كما انه كان يقرأ كثيرا في الدين الاسلامي ولديه معلومات دينية واسعة، فوافق على اقتراح زملائه و صعد على المنبر وبدأ في القاء خطبة الجمعة بدلا من الامام لكن هذا المشهد لم ينتهي نهاية سعيدة كما توقع يوسف داود، وشاهده قائد الكتيبة واخبر زملائه لانه مسيحيا عواقبه على هذا الامر.

يوسف داود

حياة يوسف داود

ولد يوسف داود بمحافظة الإسكندرية وتخرج في كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960، وعمل الممثل الراحل مهندسًا في البداية ولمدة 15 عاما قبل أن يتفرغ للفن بداية من عام 1985.

وكانت بداية داود في الفن في مسرحية "زقاق المدق" وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح لتصل إلى أكثر من 100 عمل.

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأفلام الشهيرة مثل "كراكون في الشارع"، و"النمر والأنثى"، و"السادة الرجال"، و"اﻹرهاب والكباب"، و"سيداتي آنساتي"، و"أمير الظلام"، و"عسل أسود"، و"عمارة يعقوبيان" و"بطل من ورق" و"امير الظلام " و"صعيدي رايح جاي" و"55 إسعاف".