اليوم .. عبد الباسط حمودة يحيي حفلاً غنائياً بـ ساقية الصاوي

يحيي اليوم المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك لأول مرة، بقاعة النهر، في تمام الثامنة مساءً.

وأعلنت ساقية الصاوي عن أسعار تذاكر الحفل التي قسمت إلى 5 فئات هي “250، 300، 350، 400، 450”.

وكشف المطرب عبد الباسط حمودة عن الأصوات التي يحبها من مغنيي المهرجانات، وأعلن عن مفاجأة في رمضان القادم.

وقال عبد الباسط: "أحب سماع مسلم وعمر كمال، وحسن شاكوش، ومن بعدهم حمزة الصغير".

وأكد عبد الباسط أنه سيشارك في موسم رمضان القادم، وأضاف: “هناك مفاجأة للجمهور في رمضان القادم، وأتمنى أن تنال إعجاب محبيني”.

وكان الفنان عبد الباسط حمودة أعلن تفاصيل أغنيته الجديدة مع حمزة الصغير، كما كشف عن سبب تحمسه لتعليم حمو بيكا الغناء ليتقدم إلى اختبارات النقابة.

وقال الفنان عبد الباسط حمودة في تصريحات لـ"صدى البلد": "الكليب الجديد مع حمزة الصغير يحمل اسم "خد فلوس وهات فلوس"، وانا أحب أن أتواجد مع الشباب الذين يغنون جيدا ويحضرون كلمات تعجبني، والأغنية الجديدة تعبر عن الواقع".

وتابع: "تعاونت مع حمزة منذ فترة طويلة، ولكن كورونا أوقفت الأغنية، ولا أعرف متى يطرح، فالأمر متروك للمنتج".