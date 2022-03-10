بعد مشاهدة عرض البطل المقاتل.. مفيدة شيحة تبكي على الهواء | شاهد

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وأن، مساء اليوم الخميس، عرض "البطل المقاتل"، خلال الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

ولم تتمالك الإعلامية مفيدة شيحة، نفسها من شدة التأثر، بعد مشاهدة جزء عرض البطل المقاتل، الذي عرض في احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، للممثلة القديرة ماجدة زكي.

وعرضت مفيدة شيحة، جزء من العمل الدرامي الذي عرض على خشبة المسرح في الاحتفالية.

وعلقت مقدمة برنامج الستات، قائلة :"طب نكمل ازاي بعد المشهد القوي المؤثر ده، وفعلا ماجدة زكي لديها مصداقية رائعة".



وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن، وتأتى الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.