عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خبراء علم نفس يوضحون كيفية مساعدة الأطفال على التعامل مع أخبار الحرب

أطفال وسط الحرب
أطفال وسط الحرب

إذا كنت ممن يعتقدون أن التقارير الإخبارية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا مخيفة، فلنتخيل للحظة ما يمكن أن يشعر به الأطفال عندما يشاهدون اللقطات التلفزيونية التي تظهر بها الدبابات والجنود والمباني التي تعرضت للقصف.

txt

روسيا: الحرب النووية مستحيلة ونتفهم عواقبها الكارثية على العالم


وقد غمرت المستجدات الإخبارية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، تطبيقات «تيك توك» و«إنستجرام» والتدوينات الصوتية (بودكاست)، وغيرها من الوسائط والمنصات الإلكترونية، التي كثيراً ما يستخدمها الأطفال والمراهقون.


ومن الممكن أن تكون فكرة الحرب مزعجة بالنسبة للأطفال. وفي حال كنت والداً لطفل صغير، فمن الممكن أن تجد نفسك مضطراً لشرح مواضيع معقدة وكئيبة لطفلك.


ومن جانبهم، يقول خبراء الإعلام وعلماء نفس الطفل، إن الأطفال حتى سن العشرة أعوام يستطيعون بالكاد فهم تلك القضايا التي تهم البالغين من تلقاء نفسهم، ومن المؤكد أنهم سيحتاجون إلى المساعدة من أجل التعامل مع ما يحدث.


وتبحث بعض وسائل الإعلام عن طرق لعمل أخبار خاصة للأطفال، وإبلاغهم بشأن الصراعات بطريقة تساعدهم على الشعور بالمشاركة في النقاش، وعدم الشعور بالصدمة.


إلا أن البحث عن مصادر إعلامية صديقة للأطفال ليس كافياً، حيث يوصي خبراء الإعلام أيضاً بضرورة عدم إخفاء الآباء آراءهم الخاصة أثناء محادثاتهم مع الأطفال. فمن المهم أن يقوموا بدلاً من ذلك بمتابعة الأخبار أثناء وجود الأطفال، وأن يكون هناك رد فعل صريح لكل من الآباء وأطفالهم على التقارير الإخبارية.


وفي الوقت نفسه، يقول خبراء تنمية سلوك الأطفال من حملة «شاو - هين» الألمانية المعنية بتحسين تعامل الأطفال مع وسائل الإعلام، إن الآباء يجب عليهم ألا يتركوا أنفسهم ينجرفون في مشاعرهم الخاصة.


ولن يؤدي ذلك إلا إلى تخويف الأطفال، ولا سيما عندما يدركون أن الأشخاص الذين من المفترض عليهم أن يعتنوا بهم هم أنفسهم في حيرة مما يحدث في العالم.


ويقول خبراء علم نفس الطفل في «هيئة الخدمات الصحية الوطنية» ببريطانيا، إنه من الضروري شرح الموقف بأكبر قدر ممكن من العقلانية والصراحة.


وجدير بالذكر أن الطفل دائماً ما يشعر بأنه يرغب في أن يتم التعامل مع مشاعره على محمل الجد، وذلك بغض النظر عن عمره. فبدلاً من مجرد تهدئة روعه أو حزنه، يجب على الآباء أن يسألوا الطفل: «ما الذي يحزنك تحديداً؟».


ويشار إلى أن هذا الشعور بالقلق على الطفل من جانب أحد الوالدين فقط سيؤدي إلى شعور الطفل بنوع من الراحة. وسيكون من الضروري جداً توفير مساحة آمنة ومفتوحة للأطفال من أجل التعامل مع مشاعرهم وأفكارهم خلال هذه الأوقات المضطربة.


كما يقترح الخبراء على الآباء تشجيع أطفالهم على التعبير عن مشاعرهم من خلال رسمها في صورة أو سردها في قصة.


ومن جانبها، كتبت «هيئة الخدمات الصحية البريطانية» في إرشادات للآباء الذين يتطلعون إلى مساعدة أطفالهم في التعامل مع مشاعرهم، إن «الأطفال يعبرون عن أنفسهم من خلال اللعب بالإضافة إلى الكلمات... يمكن للمرء أن يتعلم الكثير عما يشعر به الأطفال، من خلال مجرد قضاء الوقت معهم ومشاهدتهم وهم يلعبون».


ومن الممكن أن يكون مشهد رؤية طفل يقوم بممارسة ألعاب قتالية مع الدمى الخاصة به، علامة على أنه يشعر بالتوتر أو الاضطراب.


وتقول مؤسسة الصحة العقلية البريطانية في نصائحها الموجهة للآباء والأمهات، أياً كان الأمر، فإنه من الضروري ألا يحاول الآباء اللجوء للتعتيم الإخباري في المنزل، حيث إن إيقاف تشغيل التلفزيون أو عدم الاستماع إلى تقرير إخباري سريع على جهاز الكومبيوتر المحمول بمجرد دخول الأطفال، سيجعلهم شغوفين بالأمر وأكثر اهتماماً به.


ويقول خبراء الصحة العقلية، إنه إذا لم يكن هناك من يشرح لهم الأمور «فعندئذ يمكن ترك العنان لخيالهم وتخيلاتهم».

أوكرانيا اللقطات الدبابات للقصف التقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

امتحانات تجريبية لتدريب طلاب أولى ثانوي على التابلت 20 مارس

بعد اختفاء 5 أيام..العثور على طفل غارق بمصرف في المطرية بالدقهلية

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 24 يتخطى 1000 جنيه

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

موضوعات متعلقة

كلمات بالشوكولاتة لدعم أوكرانيا.. كيت ميدلتون تعلن دعمها بطريقتها الخاصة

صورة غامضة.. الروس يحاربون الحظر الإلكتروني بالإيموجي

عايز ولد.. باكستاني يقتل طفلته بـ5 رصاصات بعد أسبوع من ولادتها

ليوناردو دي كابريو يتبرع ب10 ملايين دولار لإغاثة أوكرانيا

الأخطبوطات عاشت قبل الديناصورات..اكتشاف أحفوري نادر عمره 240 مليون عاما

مشاهد مرعبة.. ملكة جمال أوكرانيا السابقة تروي لحظات الخوف خلال هروبها

إيلون ماسك يسعى لرفع القيود الأمريكية عن تغريداته

داخل ملابسه.. ضبط أمريكي حاول تهريب 52 سحلية إلى المكسيك

ترشيحاتنا

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

يعاني مرض نفسي.. شاب يقتل شقيقه بـ سكين في الجيزة

الأمر مقلق.. الطاقة الذرية: اتصالنا مع محطتي تشيرنوبل وزابوريجيا النوويتين في تراجع

خبراء علم نفس يوضحون كيفية مساعدة الأطفال على التعامل مع أخبار الحرب

ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بـ الجامعات الخاصة والأهلية

مواطنون أمريكان: ارتفاع كبير في أسعار الوقود..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

الظهور بمناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

طريقة عمل الشُريك بمذاق مختلف وأنواع عدة

فيديو

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

إلهام شاهين تدافع عن الإسلام بـ "طلوع الروح".. وبدلة رقص هند صبري|فيديوجراف

تقرير| الشتا راجع تاني.. درجات الحرارة ستصل لـ 8.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ