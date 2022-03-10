روسيا: الحرب النووية مستحيلة ونتفهم عواقبها الكارثية على العالم

قال إيجور فيشنفيتسكي، نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إن الحرب النووية “مستحيلة”، مضيفًا أن العديد من الخبراء يتفهمون عواقبها الكارثية على العالم.

وقال “لا يمكن شن حرب نووية لان هذا سيؤدي الى نهاية الحضارة البشرية. لا يمكننا السماح بها بأي شكل من الأشكال”.

وفي وقت سابق، رفض حلف الناتو طلب أوكرانيا بفرض منطقة حظر طيران في سماءها خلال العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، والتي تنطوي على استخدام الطيران.

وأوضح أعضاء “الناتو” أن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة بين الدول النووية.