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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للدراسة بالمراحل الجامعية الأولى والماجستير والدكتوراه خارج مصر.. تفاصيل

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن  أفادت سفارة موريشيوس بالقاهرة بأن حكومة موريشيوس تقدم منحًا للطلاب المستحقين من مواطنى الدول الأعضاء فى الإتحاد الأفريقى أو دول الكومنولث الأفريقية للحصول على الدبلومة والمرحلة الجامعية الاولى وبرامج للماجستير وبرامج للدكتوراه.

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وأوضحت الإدارة أنه لمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:ـ

https://education.govmu.org/Pages/Mauritius-Africa-Scholarships-2020.aspx

http://highereducationmauritius.com

وأكدت أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبة يتم التوجه للإدارة المركزية للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بأى جهة حكومية يتم موافاتنا بموافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

التعليم العالي منح ا للطلاب دول الكومنولث الأفريقية للحصول على الدبلومة للحصول على الدبلومة والمرحلة برامج للماجستير وبرامج للدكتوراه إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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