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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد العودة.. ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية

صدى البلد

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل موقف الطلاب العائدين من أوكرانيا.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": “منذ بداية أزمة أوكرانيا وروسيا، عملت وزارة التعليم العالي مع كافة الجهات المعنية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمساعدة في حل مشكلة الطلاب المصريين المقيمين في أوكرانيا والذي تم نقلهم إلى مصر”.

وأوضح المتحدث باسم التعليم العالي: "بالنسبة لنا في أوكرانيا الإشراف العلمي 3220 طالبا منهم 750 طالبا بالجامعات، ووزير التعليم العالي شكل لجنة من رؤساء المجالس المعنية لدراسة موقفهم وتخصصات الطلاب، والأغلبية العظمى من هؤلاء الطلاب من القطاع الطبي والهندسي".

وأكمل: "القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم بخصوص الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الذين يرغبون في التحويل للجامعات المصرية، وأهم الضوابط التي ستتيح الفرصة لهؤلاء الطلاب التحويل للجامعات الخاصة والأهلية فقط، وهناك تعاون مع السفارة المصرية بأوكرانيا ووزارة الهجرة بخصوص الأوراق الخاصة بهم".

وأكمل: "الطالب لكي يدخل التخصص الذي يرغب فيه، يجب أن يكون حاصلا على الثانوية العامة بالشعبة العلمية، وأن يكون الطالب معه إقامة في أوكرانيا في فترة ما قبل 24 فبراير".

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