إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص ونقل بطريق الزراعي بالغربية

شهد الطريق الزراعي بطريق "القاهرة _ الإسكندرية" بنطاق بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل أمام مدخل قرية اخناواى بدائرة مركز طنطا بسبب السرعة الزائدة، وانقلبت السيارة الميكروباص من شدة التصادم وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل بطريق الزراعي "القاهرة_ الإسكندرية" .



كما انتقلت القيادات الأمنية إلي موقع الحادث وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.