د.شعبان خليل : أزمة كورونا كانت سببا في إنشاء الجمعية العربية للفيزياء

قال الدكتور شعبان خليل رئيس الجمعية العربية للفيزياء، إن الفيزياء في هذا العصر لم تعد محصورة على الفيزيائيين، وأن مصر مشتركة في تجربة سرن من خلال أكاديمية البحث العلمي فنحن عضو واحد من حوالي 1500 معهد وجامعة حول العالم مشترك في أحد تجارب سرن "المنظمة الأوروبية للابحاث النووية".

وأضاف رئيس الجمعية العربية للفيزياء في لقاء على قناة "سي بي سي" في برنامج" معكم" أن تجربة سرن لا يمكن ان يقوم بها دولة واحده فتجربة سرن يشترك فيها مصر وسويسرا و فرنسا وأوروبا وأمريكا وافريقيا ".

وأوضح الدكتور شعبان خليل، أن العمل الأساسي هو إكتشاف المادة المظلمة وإنتاج وحداتها ومصر مشتركة منذ 2009 و بالنسبة لإنشاء الجمعية العربية للفيزياء هو قرار تأخر بسبب عدم التواصل مع الفيزيائيين العرب .

وأشار إلى أزمة كورونا كانت سبب في إنشاء الجمعية من خلال الإنترنت والزوم فتم عمل أنشطه "و يوم 7 إبريل موعد تدشين المنظمة بمشاركة مجموعة من أهم علماء الفيزياء في العالم ".