عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار.

ويفترض بالأموال المرصودة بموجب القرار الجديد أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية.

كما تخصص هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.

5 ملايين يوان.. الصين تقدم مساعدات إنسانية لـ أوكرانيا

روسيا: أمن المدنيين في أوكرانيا ليس مشكلتنا..وأرسلنا 500 ألف طن مساعدات لهم

وتمّ إلحاق المساعدة المخصّصة لأوكرانيا بالميزانية الفيدرالية الأميركية للعام 2022 والتي بلغت قيمتها 1500 مليار دولار.

وكان البنك الدولي قد قال إن مجلسه التنفيذي وافق، يوم الاثنين، على حزمة قروض ومنح قيمتها 723 مليون دولار لأوكرانيا، لدعم ميزانية الحكومة.

وأضاف البنك الدولي في بيان، أن الحزمة تشمل 350 مليون دولار استكمالا لقرض سابق قدمه البنك، إضافة إلى نحو 139 مليون دولار من خلال ضمانات من هولندا والسويد.

وتشمل الحزمة أيضا 134 مليون دولار من المنح المقدمة من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وأيسلندا، فضلا عن تمويل مواز قيمته 100 مليون دولار من اليابان.

أوكرانيا الأوكرانيين دولار مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشيوخ الشيوخ الأمريكي اللاجئين الأوكرانيين مساعدات لأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

وزيرة التضامن: معاش استثنائي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا بلغ 3555

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه وضعفها عن 4 أحياء رئيسية في القاهرة

شاهد .. حريق يلتهم كابينة غاز طبيعي بجوار حي المرج

ميدو: تعيين عمرو زكي رسميا بـ نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

الطاقة الذرية تعلن فقدان أوكرانيا الاتصال بتشرنوبيل

أوكرانيا .. صور أقمار صناعية تظهر تحركات عسكرية روسية قرب مطار شمال كييف

ترشيحاتنا

حكم تارك صلاة الجمعة .. الأزهر يوضح الحكم والأعذار التي تبيح إسقاطها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 3 - 2022 والقنوات الناقلة

مسيرة الدبلوماسية المصرية.. وزير الخارجية: مصر لها سياسةً خارجية مستقلة.. ونجحنا في حشد دعم دولي لاستضافة أكبر محفل معني بقضية المناخ

تاريخ مواجهات الزمالك والوداد المغربي قبل مواجهة دوري أبطال افريقيا الحاسمة

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار

نبيل فهمي: جورج بوش الابن كان يمثل أسوأ مرحلة للعلاقات المصرية الأمريكية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

فيديو

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ