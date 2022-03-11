مركز سقارة: تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة في مجال المشاركة المجتمعية

يستفيد منها 135 متدربا بالمحافظات

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، غدا السبت، 4 دورات تدريبية هي تنمية مهارات القيادات في مجال منظومة المشاركة المجتمعية وجلسات التشاور مع المواطنين والمساءلة المجتمعية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المخازن والترجمة الصحفية باللغة الإنجليزية والقوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، ويستفيد من هذه الدورات 135 متدرباً.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة يسير بخطى متقدمة ووتيرة سريعة فى تنفيذ الخطة التدريبية لعام المالى الحالى 2021/2022 .

وأوضح محمود شعراوي، أن التدريب أصبح خياراً استراتيجياً لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.

وأشار الى أن مواكبة التدريب أثناء الخدمة له أهمية كبيرة نظرا لما يُهيئه التدريب للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبها مهنته، أو من خلال تعرُفه على أفضل الحلول للمُشكلات التي يواجهُها أثناء ممارسته العمل مما يزيده تمكناً في أداء عمله ويساعده على تجنب الأخطاء، ليصل بذلك الى المستوى المنشود الذي تطمح إليه الدولة مما يساهم فى وصولها للرقي والتقدم وتنفيذ خططها المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الدورات التدريبية لهذا العام بمركز سقارة تتضمن تدريباً عملياً ويعتنى هذا النوع من التدريب بتطوير المهارات والقدرات الفنيّة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملي أو التطبيقي للعمل، وتدريب سلوكي يتمثل في تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين، لافتاً الى أن الدورات تهدف لإعداد الفرد إعدادا جيدا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية وتنمية مهاراته الفنية والذهنية لمواجهة الإحتِياجات المستقبلية وتحقيق النجاح.

وفى نفس السياق، احتفل مركز سقارة أمس الخميس، بتخريج 106 متدربين حصلوا على 4 دورات هى تحليل البيانات باستخدام برنامج ( SPSS)، وتنمية مهارات القيادات في مجال التحول إلي اللامركزية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والحد من المخاطر، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة.