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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للبرج الهلالى الشمالى بالعاصمة الإدارية

الانتهاء من أعمال
الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للبرج الهلالى

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للبرج الهلالى الشمالى، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستغرقت أعمال بناء الهيكل الخرسانى 18 شهراً منذ الانتهاء من أعمال الأساسات فى شهر سبتمبر 2020، حيث تم صب إجمالى 120 ألف م3 خرسانة مسلحة، وتم استخدام حديد التسليح بإجمالى 20 ألف طن، وحديد كابلات للبلاطات مُسبقة الشد، بإجمالى 250 طنا، والذي يمثل تقريبا 140 ألف م2 بلاطات مسلحة لأدوار البرج من سقف البدروم إلى سقف الدور الأخير.

الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للبرج الهلالى


وأوضح وزير الإسكان، أن البرج يحتوى على جزءين يربط بينهما كوبرى معدنى يبلغ طوله 36 متراً وعرضه 24 متراً، وذلك عند منسوب الدور السابع، ويحتوى الجزء الأكبر من البرج على فندق فيرمونت، بينما يحتوى الجزء الآخر على شقق فندقية.

الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للبرج الهلالى

تابع وزير الإسكان :يتكون البرج من دورين تحت الأرض و8 أدوار فوق الأرض، وتبلغ مساحة البدروم 42 ألف م2، مخصصة لانتظار السيارات، ومساحة الدور المتكرر للبرج 7 آلاف م2، وتحتوى الأدوار الـ3 (الأرضى السفلى، والأرضى، والأول) على مركز تجارى كبير.

احتفالية الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للبرج الهلالى


الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للبرج الهلالى

وفى السياق ذاته، شارك المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عمرو خطاب، رئيس طاقم العمل بوزارة الإسكان المشرف على المشروع، فى الاحتفال الذى تم تنظيمه بمناسبة الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للبرج الهلالى، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى شركة دارالهندسة "استشارى المشروع"، والمقاول العام للمشروع "شركة CSCEC الصينية"، ومقاول الباطن "شركة الحاذق للمقاولات".

نائب وزير الإسكان يشارك احتفالية الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للبرج الهلالى
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