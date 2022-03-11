قطع وضعف المياه في بعض المناطق بـ القاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقة الشرابية بالكامل، وضعفها بمناطق باب الشعرية – الظاهر - العباسية، اعتباراً من الساعة 12 ظهر غد السبت وحتى الساعة 12 منتصف ليل نفس اليوم.



وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة سبب قطع وضعف المياه نظراً لأعمال تحویل مسار خط مياه قطر ۱۲۰۰مم أسفل كوبري غمرة.

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

الخط الساخن

طالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والموبايل وخدمة الواتس اب على الرقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥ لطلب سيارات مياه الشرب.

