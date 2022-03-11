التضامن: توقيع 5 بروتوكولات تعاون في قطاعات الصحة وتطوير القرى الأكثر احتياجا

حياة كريمة..

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات ملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الثانى عشر وتحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وس اسى ار ايجبت وعدد من المؤسسات الأخرى لتقديم خدمات أهلية ذات جودة في قطاعات الصحة وتوفير مساكن آدمية للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "سكن كريم" وإحياء الحرف التراثية واليدوية وتدريب منظمات المجتمع المدنى الصغيرة والمتوسطة.

جاء أول بروتوكول تعاون تم توقيعه ما بين مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة البنك التجارى الدولي وسى اس ار ايجبت لإطلاق مبادرة لمصر " أطفال مصر .. مستقبل مصر "" لمكافحة أمراض العيون و القضاء علي مسببات العمي والكشف عن الأنيميا والكشف عن السكري والأمراض الجلدية و أمراض الصدر و أمراض القلب تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ورعاية ودعم من السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادي ومديرية الصحة بقنا.

وتهدف المبادرة إلي تحسين جودة الحياة لطلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية في نطاق جغرافى ممتد من خلال توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لكل طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية فى مركز الوقف بمحافظة قنا تماشيا مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم العمل على تنظيم قوافل طبية تجوب 42 مدرسة ابتدائية واعدادية بقرى المركز المختلفة وتقدم خدماتها لعدد 22 ألف طالب فى هذه المدارس المستهدفة.

كما شهدت القباج توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ومؤسسة صناع الخير للتنمية بهدف دعم مبادرة «قدم صحيح» لتقديم الرعاية الطبية والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر من خلال تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لمرضى «القدم السُكري» غير القادرين، لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات مُوسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكري والحماية من بتر القدم السُكري.

ومبادرة "قدم صحيح" تم إطلاقها ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة و تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وأساتذة الأوعية الدموية فى كليات الطب بالجامعات المصرية فى 30 جامعة مختلفة.



ونجحت المبادرة وحتى غ فى تشغيل 20 غرفة للمبادرة بـ٢٠ مستشفى جامعى تم من خلالها تقديم خدمات الكشف وتسليم العلاج والغيار بالمجان تماما لعدد ٣ آلاف مريض قدم سكرى فى المحافظات المختلفة وتنفيذ حملات توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبالتواصل المباشر استهدفت الملايين من المواطنين.



كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصناع الخير لإطلاق مبادرة إحياء الحرف التراثية واليدوية فى 8 قرى من قرى النوبة وأسوان، وذلك ضمن استراتيجية تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من خلال تطوير العنصر البشري حرفيا ومهنيا من أهالي القري التراثية بأسوان وتطوير التصميمات التقليدية بما يواكب متطلبات العصر واحتياجات العملاء للحفاظ علي الصناعات و الحرف اليدوية و التراثية من الاندثار.

ومن خلال البروتوكول تقوم وزارة التضامن بدعم مشروع "القري التراثية بأسوان " للحفاظ علي الصناعات والحرف اليدوية والتراثية بمبلغ تسعة ملايين ومبلغ ثلاثة ملايين جنيه لبناء منازل وقوافل طبية و تطوير مدرسة مجتمعية و تطوير وحدة صحية.

وتعمل المبادرة على توفير المواد الخام عالية الجودة وتحسين مرافق الإنتاج وتوفير القدرات التسويقية اللازمة ومتابعة و تقييم الأداء و قياس الأثر للمبادرة واعداد نظام لحصر قواعد البيانات و التدخلات وعمل التصميمات و الهوية البصرية للمبادرة.

وفي ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وضمن المبادرات الرائدة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى شهدت وزيرة التضامن أيضا توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية لتنفيذ مبادرة سكن كريم بإعادة بناء وإعمار بشكل كامل لـ٣ آلاف منزل من منازل الاسر الأكثر احتياجا بمحافظتى قنا والوادي الجديد.

وتهدف مبادرة " سكن كريم " لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية في قري مصر التحسين المستدام للأوضاع الصحية و البيئية للأسر الفقيرة الأولي بالرعاية وبموجب بروتوكول التعاون أسندت وزارة التضامن لصناع الخير إعادة الإعمار والتأهيل والهدم والبناء لعدد 3000 منزل بتكلفة اجمالية 600 مليون جنيه وذلك بمركزي الوقف وقوص بقنا والفرافرة بالوادي الجديد.

وخلال الملتقى شهدت وزيرة التضامن أيضًا توقيع الوزارة ومؤسسة صناع الخير وسى اس ار ايجبت بروتوكول تعاون بهدف تدريب وتأهيل ورفع كفاءة مؤسسات و جمعيات المجتمع المدني، وذلك بتدريبهم علي أساليب واستراتيجيات تنمية الموارد وطرق قياس الأثر التنموي وآليات توطين أهداف التنمية المستدامة وآليات عقد الشراكات الفعالة وكيفية إعداد وكتابة المذكرات المفاهيمية للتعاون مع الجهات المختلفة والربط بين أهداف ونشاط المؤسسة أو الجمعية و احتياجات المتبرعين ونشر ثقافة التطوع خاصة في مجال الاستدامة البيئية وربط المتطوعين بالمحافظات المختلفة للعمل علي نشر الوعي داخل كل محافظة بالمشروعات التنموية رفع درجة الوعي بأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي .