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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يشمل 3 مواد فقط ..

ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية، التي تقرر أن تنطلق رسميا على التابلت يوم الأحد 20 مارس 2022

ويشمل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية الذي أعلنه وزير التربية والتعليم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 3 مواد فقط تعقد على التابلت على مدار ثلاثة أيام من الأحد 20 حتى الثلاثاء 22 مارس 2022

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية:

  • الأحد 20 مارس 2022 : لغة أجنبية أولى (ساعة واحدة)
  • الإثنين 21 مارس 2022 : الفيزياء (ساعة واحدة)
  • الثلاثاء 22 مارس 2022 (ساعة واحدة)
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

وقال وزير التربية والتعليم، إن هذه الامتحانات ماهي إلا تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط). 

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم عقد هذه الامتحانات التدريبية داخل المدرسة، وسيتم إتاحتها طوال اليوم الدراسي، وستتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الترم الثاني

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، ويتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه يجب على جميع طلاب الصف الأول الثانوي، تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، قبل حلول موعد هذه الامتحانات الإلكترونية التدريبية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عقد هذه الامتحانات الالكترونية التدريبية، تأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ تطوير المنظومة التعليمية، وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب.

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