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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم النقطة 12.. بيراميدز يطير إلى تونس من أجل الصفاقسي بكأس الكونفدرالية

رمضان صبحي
رمضان صبحي

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى تونس من أجل خوض مباراة الصفاقسي التونسي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويحل بيراميدز، ضيفا على نظيره الصفاقسي في التاسعة من مساء الأحد على استاد رادس بالعاصمة التونسية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

 

ويرأس البعثة، المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي في مهمة البحث عن النقطة ١٢ ومواصلة صدارة المجموعة الأولى في البطولة، حيث يحتل المركز الأول برصيد ٩ نقاط من ٣ انتصارات متتالية.

بيراميدز تونس الصفاقسي Sports Fitness

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