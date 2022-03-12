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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات عائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2022 في مصر |صور

سيارات عائلية ..
سيارات عائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2022 في مصر |صور

تعتبر النسخة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات.

سيارات عائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2022 في مصر |صور 

وتمتلك السيارة تصميم خارجي كبير نسبيًا يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة والتي تصل إلى 7 مقاعد، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 4395 مم، وبعرض يبلغ 1735 مم، و 1690 مم للارتفاع.

سيارات عائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2022 في مصر |صور 

ودعمت السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 103 حصانا، وعزم دوران يبلغ 138 نيوتن/متر.

سيارات عائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2022 في مصر |صور 

وتتسارع  السيارة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، قادر على الانطلاق من وضع السكون 0 حتى الوصول إلى 100 كيلومتر/ساعة في مدة تستغرق 13.5 ثانية.

سيارات عائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2022 في مصر |صور 

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022  شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، وزجاج كهربائي، مع مرايات كهربائية التحك قابلة للطي.

سيارات عائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2022 في مصر |صور 

وحصلت السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 على جنوط 15 بوصة، ومصابيح نهارية LED، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS. 

 

أسعار سوزوكي ارتيجا موديل 2022 في مصر 

 

وتقدم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 في السوق المصري بقيمة سعرية قدرها 299.900 جنيه.

سوزوكي ارتيجا موديل 2022 سوزوكي ارتيجا موديل 2022 السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022

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