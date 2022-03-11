بوتين يهنئ رئيسة المجر على المنصب: أتمنى لكم الصحة والعافية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، كاتالين نوفاك على انتخابها رئيسة للمجر.

وجاء في رسالة بوتين، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "أرجو أن تتقبلوا أحر التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسًا للمجر".

وأضاف: "أتوقع أن تساهم أنشطتكم كرئيسة في تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين روسيا والمجر.. أتمنى لكم التوفيق والصحة والعافية".

وتعد نوفاك، 44 عامًا، التي عملت في وقت سابق كوزيرة لشئون الأسرة، أول امرأة تتولى منصب رئيس المجر، وتم ترشيحها كمرشحة رئاسية من قبل حزب (فيدس) - التحالف المدني المجري الحاكم بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وتم انتخاب نوفاك رئيسة للبلاد في 10 مارس وستحل محل يانوس أدير، 62 عامًا، الذي تنتهي فترته في 10 مايو.