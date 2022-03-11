نيفين مندور: دخلت التمثيل صدفة عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد

حلت الفنانة نيفين مندور، ضيفة ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن حياتها الشخصية وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية.

وقال مندور خلال حوارها بالبرنامج،:" سبب ابتعادي عن الوسط الفني،إن والدتي كانت مريضة، وهي أولى بكل دقيقة من وقتي أكون معاها وأساعدها، كما أنني شعرت بخوف شديد بعد نجاح فيلم اللي بالي بالك، وكنت في حيرة بين الخوف والسعادة.

وأوضحت:" عندما أردت العودة للتمثيل مرة أخرى، رفض والدي عودتي للفن مرة أخرى، وقال لي هذا رأيي، وامتثلت لطلبه ورغبته، مردفة: دخلت التمثيل صدفة، عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد.

وتابعت: قابلت أحد أقارب محمد سعد بالصدفة، في مطعم أحد أقارب محمد سعد بالصدفة، في مطعم بالقاهرة مع صديقتي، وعرض عليّ بطولة فيلم مع محمد سعد، وتحديدًا بعد نجاح فيلم اللمبي".

