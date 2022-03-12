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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

اخطاء توفير الميزانية
اخطاء توفير الميزانية

بسبب الارتفاع الشديد فى الاسعار يلجأ المواطنين إلى اتباع الحيل التى تساعد على توفير الميزانية وهذا حل إيجابي ولكن فى بعض الأحيان يتسبب فى أضرار وخيمة خاصة عندما يتعلق بنوعية الطعام الذي نشتريه.

لذا نعرض لكم فى هذا التقرير أبرز الأخطاء التى تدمر الصحة عند الرغبة فى توفير الميزانية وأبرز بدائلها.

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قال الدكتور مروان سالم، اخصائي التغذية العلاجية، أن بعض المواطنين يقعون فى فخ الانبهار بأسعار السلع الغذائية منخفضة الثمن لـ توفير الميزانية  ولكن لا ينتبه كثيرون إلى أن هذا الطعام قد يضر الجسم وعلاج هذه الاضرار يتكلف الكثير من الأموال .

وأضاف “ مروان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن السمن الصناعي رغم سعره المنخفض إلا أنه يدمر الصحة ويتسبب فى الاصابة بأمراض عديدة على المدى الطويل تتطلب علاجا بتكلفة عالية أهمها أمراض القلب والشرايين، لذا فإن  استبدال السمن البلدي بالمهدرج والصحيح هو تقليل كمية السمن البلدي أو الطهى باستخدام الزيوت الطبيعية المناسبة فى الطهى أو اختيار أغلب أصناف الطعام من الأطباق التى لا تحتاج للدهون فى الطهى، محذرا من شراء أنواع السمن البلدي منخفضة السعر بشكل مبالغ فيه لأنها مغشوشة .

السمنة
السمنة

وكشف “ مروان ” أن من أكبر الأخطاء التى يقع فيها عدد كبير من الأشخاص ويعتقدوا أنها توفير الميزانية هى شراء الأطعمة والوجبات الجاهزة الموجودة داخل العروض حيث أن معظمها يصنع مكونات غير مضمونة المصدر أو رديئة وقد تكون تالفة ويتم تغير مذاقها بطريقة الطهى مما يعرض الانسان للإصابة بمشكلات صحية عديدة سواء على المدى القريب أو البعيد لذا لابد من عدم الانبهار بالعروض سوى المقدمة من مطاعم مشهود لها بالجودة والثقة.

عروض الوجبات الجاهزة
عروض الوجبات الجاهزة

وأوضح “ مروان”  أن الاعتماد على الخبز والنشويات لمنح الجسم الشعور بالشبع مع القليل من البروتين أو الأطعمة الغنية بالدهون وإهمال تناول الخضروات اعتقادا منهم ان هذا توفير ولكن فى الحقيقة يتسبب هذا فى نقص عدد كبير من الفيتامينات المهمة لعمل الجسم والمناعة مما يتسبب فى مشكلات صحية عديدة مثل ضعف النظر  وضعف التركيز والهزل وضعف المناعة والشيخوخة وامراض الفم وضعف الخصوبة ومشاكل القلب.
 

العيش والنشويات
العيش والنشويات

وأضاف الاعتماد على أكلة الكشري بشكل أساسي فى معظم أيام الأسبوع خطر جدا ويسبب أمراض عديدة مثل زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري النوع الثاني والإصابة بالسمنة ويمكن استبداله بخبز بلدي مع البيض أو الشكشوكة أو الفول أو الطعمية من مكان موثوق فجميعها أطعمة رخيصة وتحتوى على بروتين ومكونات صحية للجسم وفى نفس الوقت تساعد على توفير الميزانية.

الكشري
الكشري


الحلاوة الطحينية البيضاء عادة تكون أقل فى السعر هذا النوع مغشوش بمواد غير صحية أبرزها ثاني أكسيد التيتانيوم ويمكن شراء كمية قليلة من الحلاوة الطحينية الجيدة .

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