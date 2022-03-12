إن تعثرت اليوم فانهض غداً.. نهال عنبر تنصح متابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة لها عبر حسابها لرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت فيها من داخل أستديو برنامجها، مرتدية طقم أسود اللون ومعتمدة علي المكيب الناعم المائل إلى الترابي، وانسياب خصلات شعرها الصفراء .

وعلقت قائلةً :"لا شيء يمنعك أن تكون طموحاً في حياتك، إن تعثرت اليوم فانهض غداً، وتذكر أن الهزيمة النفسية داخلك أخطر من الظروف الصعبة حولك."



مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاها عبر التعليقات .