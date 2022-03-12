البلتاجي: إلغاء هدف الزمالك بداعي التسلل لم يكن صحيحا .. وركلة جزاء الوداد مستحقة

أكد رضا البلتاجي، الحكم الدولي الأسبق، أن قرار إلغاء هدف الزمالك بداعي التسلل لم يكن صحيحا، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجوعات في دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بهدف نظيف لصالح الفريق المغربي.



وقال البلتاجي في تصريحات خاصة عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية المحور: " قرار إلغاء هدف الزمالك بداعي لم يكن قرارا صحيحا، وألوم الحكم المساعد بسبب هذا".



وتابع البلتاجي: "أتعجب من عدم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» خلال دور المجموعات، في بطولة بحجم دوري أبطال أفريقيا، بداعي توفير المصروفات".



وأكمل: "ركلة جزاء الوداد التي جاء منها هدف المباراة الوحيد صحيحة، والحكم وفق في قرار احتسابها".



وتابع: "اعتراض محمود علاء على حكم اللقاء لم يكن لائقا، وكأنه يطلب الحصول على البطاقة الصفراء".



وشدد: "الحكم صبر على محمود علاء، وكان من الممكن أن يعطيه بطاقة حمراء نتيجة اعتراضه الشديد".



وأتم:" حكم مباراة اليوم كان عادلا رغم قلة خبرته، ولم يتأثر بالجماهير أو بملعب المباراة، وأعطيه 8 من 10".