أخبار البلد

عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض

وزير الصحة ونظيره السعودي
وزير الصحة ونظيره السعودي
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات ملتقى الصحة العالمي، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، بحضور وزير الصحة السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

استدامة النظم الصحية

ويُعد الملتقى أكبر تجمع عالمي لقطاع الأعمال والابتكار في مجال الرعاية الصحية، حيث يجمع قادة العالم، وصنّاع القرار، والمبتكرين، والمستثمرين من أكثر من 100 دولة، لمناقشة أحدث التوجهات في التحول الرقمي للصحة، الذكاء الاصطناعي، واستدامة النظم الصحية.

يأتي حضور الوزير المصري تأكيدًا على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية في المجال الصحي، وتعزيزًا للتعاون المشترك في مواجهة التحديات الصحية العالمية، وتبادل الخبرات في تطوير الخدمات الطبية، ودعم الابتكار، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، كما تعكس المشاركة التزام مصر بدورها الريادي في المنظومة الصحية العربية والإقليمية، في ظل التحولات السريعة التي يشهدها القطاع.

ملتقى الصحة العالمي مجلس الوزراء وزير الصحة العاصمة السعودية وزير الصحة السعودي

