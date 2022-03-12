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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

في حملات لمواجهة جشع التجار

محافظ المنوفية: ضبط مخازن للمواد الغذائية لحيازتها سلع بهدف التربح والاحتكار بـ«شبين الكوم»

صدى البلد

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم ضبط (2) مخزن مواد غذائية بناحية البتانون بمركز شبين الكوم لحيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر بغرض الاحتكار وخلق سوق موازية مما ترتب عليه زيادة الأسعار عن مثيلاتها بالسوق بهدف التربح، جاء ذلك  خلال حملات تفتيشية موسعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة للوقوف علي مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية ومدى توافر كافة السلع الأساسية أمام المواطنين.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية في إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك ومحاربة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق المواطنين.


وقال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية إنه تم تحرير محضرين جنح بتلك الواقعة بأرقام 3783 /3782 لسنة 2022 ، وتبين خلال مرور الحملة التفتيشية قيام صاحب مخزن مواد غذائية بإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط عدد (2) طن دقيق فاخر و(1) طن أرز معبأ جميعهم مجهولة المصدر ، والآخر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على (20) شيكارة دقيق فاخر زنة 25 جرام و(300) كرتونة مكرونة (100) كرتونة خل و50) علبة سمنة و(28) رابطة أرز جميعها مجهولة المصدر.
وتمكنت الحملة من ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية بناحية مدينة السادات لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر ، وتم التحفظ على (1030) زجاجات مياه و(500) زجاجة فارغة معدة للتعبئة و(2) تانك معبأ بالمياه وعدد (2) جهاز كهرباء للتغليف و 1 كرتونة مياه معبأة بالاستيكرات.
من جانبه شدد محافظ المنوفية على الاستمرار في شن الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

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