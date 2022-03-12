رئيس الصليب الأحمر البولندي: الكويت سباقة في إغاثة المنكوبين حول العالم

أشاد بالإغاثات العاجلة لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

أشاد مسئولو منظمات إنسانية دولية بالإغاثات الكويتية العاجلة لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين جراء الحرب.

وقال رئيس الصليب الاحمر البولندي جيرسي بيشك إن الكويت سباقة في إغاثة المنكوبين حول العالم، منوهاً بدور جمعية الهلال الأحمر في مجال العمل الإنساني والتعامل مع الأزمات والكوارث في مختلف الدول. وفق صحيفة القبس الكويتية.

جاء ذلك خلال لقاء بيشك مع رئيس جمعية الهلال الاحمر د.هلال الساير بمناسبة وصول اكثر من 33.5 طن من المساعدات الاغاثية الكويتية الى بولندا لمساعدة اللاجئين من اوكرانيا.

وقال بيشك ان جمعية الهلال الاحمر من اوائل الجمعيات التي لبت نداء الاستغاثة لمساعدة الفارين من اوكرانيا، الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون ونصف المليون لاجئ حتى الان، لافتاً الى ان الاحتياجات لاتزال كبيرة.

من جهته، جدد الساير تأكيد حرص الكويت على المساهمة في دعم الاعمال الانسانية في شتى انحاء المعمورة، ايماناً واستكمالاً لدورها الانساني.

وأشار الى انه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للمساعدة في تخفيف معاناة اللاجئين من اوكرانيا، ولا سيما انهم بحاجة الى مزيد من الدعم والادوية والمواد الاغاثية.

شراكة دولية

وأكد أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا لمجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية، مشيراً الى ان الجمعية تتطلع الى تعزيز شراكتها مع المنظمات الدولية من أجل تحسين أوضاع المتأثرين بالأزمات الانسانية.

وكانت طائرة المساعدات العسكرية الكويتية وصلت إلى بولندا، محملة بمواد اغاثية ومساعدات طبية تقدر بـ 33.5 طن مقدمة من حكومة الكويت لمساعدة الفارين من المعارك في اوكرانيا.

ويضم وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي الذي وصل الى بولندا، اضافة الى د.هلال الساير الامين العام لجمعية الهلال الاحمر مها البرجس، ومستشار رئيس مجلس الإدارة د.مساعد العنزي، وعضو الجمعية عبدالرحمن الصالح.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق مؤخرا على تقديم مساعدات انسانية بقيمة مليوني دولار للاجئين الأوكرانيين، وذلك عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذا للتوجيهات السامية.

أدوية وأغذية

‏وقال الساير: إن المساعدات تشمل أدوية ومستلزمات طبية، فضلا عن مواد غذائية وحليب للأطفال وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وأضاف الساير أن هذه المساعدات الإنسانية تعبر عن مدى تضامن الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الشعوب المنكوبة في هذه الظروف الصعبة.

وأكد أن الجمعية تتابع عن كثب أحوال اللاجئين الأوكرانيين مع المنظمات المعنية بالعمل الإنساني لاسيما الصليب الاحمر البولندي.

توجيهات سامية باستكمال مسيرة العطاء

أكد سفير الكويت لدى بولندا خالد الفضلي، ان المساعدات الانسانية الكويتية تنبع من التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد والقيادة السياسية، استكمالا لمسيرة كويت العطاء. ‏وأضاف السفير الفضلي أن مثل هذه المساهمات تعد امتداداً لجهود الكويت الخيرية واسهاماتها في الميدان الانساني في كل انحاء العالم.

وأوضح ان الكويت جبلت على دعم العمل الانساني والمساهمة السخية والاستجابة الفورية لإغاثة ضحايا الازمات الإنسانية والكوارث، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة اللاجئين الفارين من اوكرانيا.