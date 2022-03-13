على بركه الله .. مجدي الهواري يروج لـ مسلسل "دايما عامر"

روج المخرج مجدي الهواري لـ مسلسل "دايما عامر" الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2022 ، ونشر عدة بوسترات لنجوم المسلسل عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق مجدي الهواري “ على بركه الله #دايما_عامر ”.

ينشغل الفنان مصطفى شعبان في تصوير مسلسل "دايما عامر" الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2022،بطولة، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.



يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.



