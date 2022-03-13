مدرب صن داونز: كايزر تشيفز يحقد علينا.. ويتعاون مع الأهلي ضدنا

أكد مانكوبا منجكيثى مدرب نادي صنداونز الجنوب أفريقي، أنه شعر بالحقد ضد فريقه من جانب مسؤولي فريق كايرز تشيفز، بسبب ما وصفه بـ"التسهيلات" التي قدموها للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

وقال مانجيثي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كايزر تشيفز يحقد علينا وتعاون مع الأهلي ضدنا وأرسلنا إلى غرف ملابس بعيدة عن ملعب المباراة في الوقت الذي استخدم فيه الأهلي غرف ملابس الملعب".

وأضاف "أعتقد أن ما يجعل الفوز على الأهلي أفضل بالنسبة لي هي المساعدة التي تلقاها الفريق الأحمر من كايزر تشيفز".

وأكمل "لم يكن متاحا بالنسبة لنا استخدام غرف الملابس في ملعب المباراة، في الوقت ذاته غرف الملابس كانت متاحة للأهلي بشكل طبيعي، وهنا أعني أن أبناء بلادنا لا يمكنهم استخدام غرف الملابس في بلادهم".

وواصل "شعرت أن كايزر تشيفز يحقد علينا لأنه كان بإمكاننا نقل الأهلي بسهولة إلى غرف الملابس الأخرى البعيدة عن الملعب، ولكن العكس هو الذي حدث والأهلي استخدم غرف الملابس داخل الملعب وذهبنا نحن إلى الغرف البعيدة واضطررنا لقطع مسافة طويلة".

واستمر في تصريحاته "في العام الماضي أراد الوداد أن يتدرب في ملعبنا ولكننا لم نسمح لهم بذلك، لأنهم كانوا سيعتقدون أننا نشكل تحالفا مع طرف خارجي ضد كايزر تشيفز".

وشدد "يجب أن تعمل أندية جنوب إفريقيا معا بدلا من أن نكون ضد بعضنا، وذلك عندما يتعلق الأمر بتمثيل البلاد في بطولات إفريقيا".