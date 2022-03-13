رابطة الأندية: الدورى سينتهي أواخر سبتمبر.. ونرفض فكرة التأجيل

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية موعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وقال سويلم خلال مداخلة عبر برنامج "البلدوزر" المذاع على قناة "الشمس": "الدورى سينتهي أواخر شهر سبتمبر المُقبل وفقا للتصور الحالي".

وأضاف: "رابطة الأندية ترفض تمامًا فكرة التأجيل لعدم وجود مواعيد أخرى لإقامة المباريات المؤجلة".

وتابع موضحا سبب عدم صدور أي غرامات مالية أو عقوبات على الأهلي بعد مباراة بيراميدز: "مراقب المباراة لم يسجل فى تقريره أى سباب من جماهير القلعة الحمراء للاعبي المنافس".

وواصل: "هناك لائحة عقوبات واضحة وفي حالة الخروج عن النص يتم معاقبة الجماهير، لكن لا بد أن يسجل الحكم والمراقب فى تقريرهما السباب او الألفاظ".