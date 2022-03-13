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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

 MG ترفع أسعار ZS موديل 2022 فى مصر .. تفاصيل

السيارة ام جي MG
السيارة ام جي MG ZS موديل 2022

شهدت العديد من الطرازات المختلفة لشركات السيارات داخل السوق المصرى ارتفاع فى الأسعار خلال شهر مارس الجارى ، والذى جاء نتيجة الأزمات العالمية المختلفة .

 وجأت من ضمن الشركات التي رفعت أسعار طرازاتها شركة ام جى MG الصينية داخل السوق المحلى ، ومن بين هذه الطرازات ارتفعت السيارات MG ZS التي تعتبر أكثر سيارات الشركة الـSUV مبيعاً بقيمة وصلت إلى 5000 جنيه على فئاتها السعرية الثلاث .

السيارة ام جي MG ZS موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة ام جي MG ZS موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

السيارة ام جي MG ZS موديل 2022

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة ام جي MG ZS موديل 2022 ، بطول 4314 مم ، و عرض 1809 مم ، و ارتفاع 1624 مم ، و سعة الشنطة الخلفية 495 لترًا .

وتضم السيارة ام جي MG ZS موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

السيارة ام جي MG ZS موديل 2022

وتحتوى السيارة ام جي MG ZS موديل 2022 ، على مثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وإمكانية تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وإمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا، ومكيف هواء مانيوال، وجنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث، وغيرها».

بالاضافة الى وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وحساسات ركن خلفية، وقضبان سقف، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية 17 بوصة ، كما زودت بـ 6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات للفئة الثانية 

السيارة ام جي MG ZS موديل 2022

و مثبت سرعة، وإمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، و تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وقضبان سقف، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأعلى من السيارة ام جي MG ZS موديل 2022 .

اما عن أسعار السيارة ام جي MG ZS موديل 2022 :

- فئة كلاسيك بسعر 282.990 ألف جنيه بدلاً من 277.990 ألف جنيه .

- فئة كمفورت بسعر 297.990 ألف جنيه بدلاً من  292.990 ألف جنيه .

- فئة لاكشري بسعر 315.990 ألف جنيه بدلاً من 310.990 ألف جنيه .

السوق المصري SUV mg zs ام جي MG ZS

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