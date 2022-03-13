مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 3 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 13 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة حول العالم يأتي على رأسهم الدوري الإنجليزي الممتاز.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وست هام X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد X نوريتش سيتي – الساعة 4 عصرا

ساوثهامتون X واتفورد – الساعة 4 عصرا

إيفرتون X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال X ليستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X إشبيلية – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1

ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا X بولونيا – الساعة 1:30 ظهرا

هيلاس فيرونا X نابولي – الساعة 4 عصرا

أتلانتا X جنوى – الساعة 7 مساء

أودينيزي X روما – الساعة 7 مساء

تورينو X انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء





مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X كولن – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X بوخوم – الساعة 6:30 مساء

بوروسيا دورتموند X أرمينيا بيليفيلد – الساعة 6:30 مساء

جروتر فيورث X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان X بوردو – الساعة 2 ظهرا

أنجيه X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا

كليرمون فوت X لوريان – الساعة 4 عصرا

ميتز X لانس – الساعة 4 عصرا

ستراسبورج X موناكو – الساعة 4 عصرا

ليون X رين – الساعة 6 مساء

ستاد بريست 29 X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

قيصري سبور X قونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا

أضنة ديمرسبور X سيفاس سبور – الساعة 3 عصرا

إسطنبول باشاك شهير X أنطاليا سبور – الساعة 3 عصرا

ألانياسبور X فناربخشة – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة



الرائد X الهلال – الساعة 5:50 مساء على قناة الرياضية السعودية

الشباب X الاتحاد – الساعة 7:45 مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة



غزل المحلة X إيسترن كومباني – الساعة 3 عصرا على قناة اون تايم سبورت

طلائع الجيش X حلوان العام – الساعة 3 عصرا على قناة اون تايم سبورت

البنك الأهلي X أسوان – الساعة 6 مساء على قناة اون تايم سبورت

