مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 3 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 13 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة حول العالم يأتي على رأسهم الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
وست هام X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليدز يونايتد X نوريتش سيتي – الساعة 4 عصرا
ساوثهامتون X واتفورد – الساعة 4 عصرا
إيفرتون X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
آرسنال X ليستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X إشبيلية – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
برشلونة X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فيورنتينا X بولونيا – الساعة 1:30 ظهرا
هيلاس فيرونا X نابولي – الساعة 4 عصرا
أتلانتا X جنوى – الساعة 7 مساء
أودينيزي X روما – الساعة 7 مساء
تورينو X انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن X كولن – الساعة 4:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X بوخوم – الساعة 6:30 مساء
بوروسيا دورتموند X أرمينيا بيليفيلد – الساعة 6:30 مساء
جروتر فيورث X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X بوردو – الساعة 2 ظهرا
أنجيه X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا
كليرمون فوت X لوريان – الساعة 4 عصرا
ميتز X لانس – الساعة 4 عصرا
ستراسبورج X موناكو – الساعة 4 عصرا
ليون X رين – الساعة 6 مساء
ستاد بريست 29 X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
قيصري سبور X قونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا
أضنة ديمرسبور X سيفاس سبور – الساعة 3 عصرا
إسطنبول باشاك شهير X أنطاليا سبور – الساعة 3 عصرا
ألانياسبور X فناربخشة – الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة
الرائد X الهلال – الساعة 5:50 مساء على قناة الرياضية السعودية
الشباب X الاتحاد – الساعة 7:45 مساء على قناة الرياضية السعودية
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
غزل المحلة X إيسترن كومباني – الساعة 3 عصرا على قناة اون تايم سبورت
طلائع الجيش X حلوان العام – الساعة 3 عصرا على قناة اون تايم سبورت
البنك الأهلي X أسوان – الساعة 6 مساء على قناة اون تايم سبورت