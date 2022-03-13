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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 3 - 2022.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 13 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة حول العالم يأتي على رأسهم الدوري الإنجليزي الممتاز.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   
تشيلسي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

وست هام X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                                  

ليدز يونايتد X نوريتش سيتي – الساعة 4 عصرا              

ساوثهامتون X واتفورد – الساعة 4 عصرا              

إيفرتون X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                                  

آرسنال X ليستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  

     

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة     
رايو فاليكانو X إشبيلية – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1            

ريال بيتيس  X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X  ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة X  أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

             

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  
فيورنتينا X  بولونيا – الساعة 1:30 ظهرا                  

هيلاس فيرونا X   نابولي – الساعة 4 عصرا            

أتلانتا X جنوى – الساعة 7 مساء          

أودينيزي X روما – الساعة 7 مساء        

تورينو X انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء              


 

مواعيد مباريات الدوري الألماني  
باير ليفركوزن X كولن – الساعة 4:30 عصرا        

آينتراخت فرانكفورت X بوخوم – الساعة 6:30 مساء        

بوروسيا دورتموند X أرمينيا بيليفيلد – الساعة 6:30 مساء  

جروتر فيورث X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء                


 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
باريس سان جيرمان X  بوردو – الساعة 2 ظهرا                

أنجيه X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا                  

كليرمون فوت X  لوريان – الساعة 4 عصرا    

ميتز  X لانس – الساعة 4 عصرا          

ستراسبورج X موناكو – الساعة 4 عصرا        

ليون  X رين – الساعة 6 مساء        

ستاد بريست 29  X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التركي  
قيصري سبور X قونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا

أضنة ديمرسبور   X سيفاس سبور – الساعة 3 عصرا                  

إسطنبول باشاك شهير X أنطاليا سبور – الساعة 3 عصرا  

ألانياسبور  X فناربخشة – الساعة 6 مساء

 

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة   
 

الرائد X الهلال – الساعة 5:50 مساء على قناة الرياضية السعودية                

الشباب X الاتحاد – الساعة 7:45 مساء على قناة الرياضية السعودية

 

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة    
 

غزل المحلة X إيسترن كومباني – الساعة 3 عصرا على قناة اون تايم سبورت

طلائع الجيش X حلوان العام – الساعة 3 عصرا على قناة اون تايم سبورت

البنك الأهلي X أسوان – الساعة 6 مساء على قناة اون تايم سبورت
 

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