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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة…نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نادين نسيب
نادين نسيب

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نادين نسيب نجيم في الصورة بإطلالة جذابة بدون مكياج مما أثار إعجاب متابعيها .

وجهت الفنانة نادين نسيب نجيم، رسالة للفنان عابد فهد بعد حديثه عنها فى برامج DubaiTv40، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع “تويتر”.

وقال عابد فهد عن تطور أداء نادين: “مؤثرة بالفعل وبردة الفعل عملت شخصية كاملة ناضجة فيها احتراف,, كنت معجب بأدائها، نادين ممثلة شاطرة”. 

 

وردت نادين قائلة: “حبيبي يا عابد شكراً كتير على كلامك ويلي بيشتغل على حاله بيوصل وبيتقدّم وهيدي المهنة كل يوم منتعلم منا وكل يوم مننضج بآدائنا ويلي ما بيتطور بيرجع لورا”.

 

و يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل «صالون زهرة» وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

نادين نسيب نجيم إطلالة جذابة انستجرام بدون مكياج مسلسل art entertainment

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