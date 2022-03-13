أسهل طريقة لـ تحويل ملف PDF إلى word

طريقة تحويل ملف PDF إلي word من أكثر الأشياء التى يبحث عنها العديد من المستخدمين، حيث يعتبر تنسيق Word هو ملف قابل للتعديل أما ملف PDF فهو غير قابل للتعديل ويتم إرساله على كنسق غير قابل للتعديل في شكله النهائي، ومن خلال مقالنا التالي سنشرح لك طريقة تحويل ملف PDF إلي word.

طريقة تحويل ملف pdf الي word

يعد ملف PDF واحد من أهم صيغ الملفات والأكثر استخداما، ولأن صيغة الملفات مهمة لبعض المستندات، فهو صيغة بسيطة لنقل وتحويل المستندات، وهي تستخدم عادة لحفظ المستندات المختلفة للقراءة فقط مع الاحتفاظ بتنسيقها الأساسي، لذا سنستعرض لك فيما يلي طريقة تحويل ملف pdf الي word .

طريقة تحويل ملف pdf الي word باللغة العربيه

يبحث الجميع عن طريقة تحويل ملف PDF إلى word، وبغض النظر عن نوع الجهاز الذي تستخدمه لتحويل صيغة ملفاتك، توجد طريقة تحويل ملف PDF إلى word باللغة العربية والتي ستتيح لك تحويل الصيغ بين الملفات النصية بسهولة، وهي كالآتي:

1. اذهب إلي موقع تحويل pdf الى نص عبر الرابط التالي هنا.

2. انقر علي خيار تحميل ملف، وتحديد الملف المراد تحويله لـ word من على جهازك.

3. اختر من قائمة اللغة Language، اللغة العربية.

4. اضغط علي زر Start Ocr، لبدء تحويل الملف.

5. انتظر قليلا لحين انتهاء الرفع والتحويل، بمجرد الانتهاء سوف يظهر لك أنه تم تحويل ملفك إلى word عربى بنجاح.

طريقة تحويل ملف pdf الي word

طريقة تحويل ملف pdf الي word بدون برنامج

- افتح ملف pdf المراد تحويله إلى ملف word.

- من أعلى صفحة المستند انقر على خيار قائمة ملف File.

- انقر على خيار "حفظ بواسطة Save As".

- من السهم المتجه لأسفل انقر على خيار word من بين خيارات القائمة المنسدلة.

- قم بإضافة اسم للملف الجديد المراد تحويله، ثم النقر على زر حفظ Save.

طريقة تحويل ملف pdf الي word

طريقة تحويل ملف pdf الي word بدون أخطاء

الخطوة الأولى: افتح متصفح الويب الخاص بك، واذهب الى موقع التالي عبر الرابط هنا.

الخطوة الثانية: انقر على زر رفع ملف، وقم باختيار ملف PDF المراد تحويله لـ Word.

الخطوة الثالثة: اضغط على زر Start Ocr، وسوف يبدأ الموقع بفحص المستند والانتظار لحين انتهاء عملية الرفع و التحويل.

طريقة تحويل ملف pdf الي word 2010 بدون برنامج

يمكنك تحميل ملف PDF إلى Word عبرموقع Google Drive، فإذا كان تملك حساب جوجل، يمكنك حفظ الملف كمستند جوجل ثم تحويله إلى PDF، كالتالي:

- اذهب إلى الموقع جوجل درايف من خلال الرابط التالي هنا.

- انقر على زر جديد New، لـ رفع ملف الـ pdf على جوجل درايف.

- اختر تحميل ملف File upload، ثم حدد الملف الذي ترغب في تحويله إلى pdf.

- انقر على خيار فتح بواسطة مستندات جوجل Open with Google Docs.

- انقر على قائمة ملف File، ثم اختيار الخيار تنزيل كـ download as.

طريقة تحويل ملف pdf الي word

طريقة تحويل ملف pdf الي word

باستخدام برنامج أدوبي يمكنك تحويل ملف pdf الي word، بالخطوات التالية:

- بتزيل برنامج أدوبي على جهازك.

- انقر على خيار إنشاء Create pdf.

- انقر على خيار اختيار ملف Select File الظاهر على شاشة البرنامج.

-اختر ملف PDF المراد تحويله إلى وررد.

- حدد مكان حفظ الملف الجديد على الجهاز، ثم حفظ Save.