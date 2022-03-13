طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر إلي تليفزيون في 4 خطوات

طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون يمكنك الاستفادة منها لتحويل شاشة الكمبيوتر القديمة واستخدامها لمشاهدة المحتوى كجهاز تلفزيون عالي الدقة والانتفاع منها بشكل آخر، في حال كنت تمتلك شاشة حاسوب قديمة أي كان إصدارها سنوضح لك خلال مقالنا التالي طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر إلى تليفزيون .

طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون

يمكنك اتباع طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون، عن طريق استعمال وصلة HDMI، أو استعمال وصلة DVI، حيث يوجد الكثير من الأنواع المختلفة للشاشة وكل نوع يختلف على حسب الوظيفة والتقنية، وبدلا من التخلص من الشاشة ورميها يمكن بسهولة معرفة طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر إلى تلفزيون ووضعها كجهاز تلفاز بإحدى الغرف بمنزلك.



تحويل شاشة الكومبيوتر الي تليفزيون

في حال استخدامك للطريقة التالية، يتعين عليك التأكد من وجود بعض الأدوات المهمة لاتمام عملية تحويل شاشة الكومبيوتر الي تليفزيون، وهي:

شاشة كمبيوتر تحتوي على منفذ من نوع DVI، وكابل HDMI بالإضافة إلى نظام صوتي خارجي، ووصلة كهربية من نوع RCA للربط بين جهاز الريسيفر والنظام الصوتي، ثم اتبع الخطوات التالية:

أولا : ابدأ في توصيل الكابل من نوع HDMI بجهاز الريسيفر.

ثانيا: قم بوضع كابل HDMI في المحول الخاص بالتبديل من HDMI إلى DVI.

ثالثا: قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل DVI في المحول.

رابعا: ابدأ في وضع كابل DVI في المنفذ المخصص له في شاشة الكمبيوتر.

خامسا: استخدام كابل RCA لتوصيل جهاز الريسيفر مع النظام الصوتي الخارجي، ثم قم بالتأكد مرة أخرى من أن كافة الكابلات موصولة جيدا في الأماكن المخصصة لها.

سادسا: قم بتغيير الدقة، حتى تتناسب مع جهاز الريسيفر وشاشة الكمبيوتر، من خلال إعدادات الضبط المدمجة بشاشة الكمبيوتر، أو قم بالاستعانة بجهاز الاستقبال لضبط دقة العرض إلى 1080 بكسل.

طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون

بخطوات بسيطة.. تحويل شاشة الكومبيوتر الي تليفزيون

بعدة خطوات بسيطة يمكن تحويل الشاشة إلى تلفزيون، باستخدام كابل تحويل الوصلة من VGA إلى وصلة HDMI، كالآتي:

1. قم بربط محول مخرج VGA، ثم توصيل كابل HDMI بالمخرج الآخر.

2. قم بتوصيل كابل HDMI مع مع المخلاج المخصص بجهاز الرسيفر.

3. قم بتوصيل الرسيفر بمكبر الصوت من خلال كابل RCA.

4. قم بضبط الشاشة مع الرسيفر من خلال إعدادات الرسيفر أو الشاشة نفسها.

طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون

بجهاز بسيط ورخيص.. تحويل شاشة الكومبيوتر الي تليفزيون

لابد من توافر بعض الأدوات لـ تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون، حيث سيتعين عليك شراء جهاز استقبال أو ريسيفر يوجد به مخرج HDMI، إلى جانب شراء كابل HDMI وجهاز سماعات خارجية وكابل RCA، وبمجرد الحصول عليهم يمكنك تحويل الشاشة إلى تلفزيون من خلال القيام بالخطوات التالية:

أولا: استخدام كابل HDMI لتوصيل جهاز الريسيفر بشاشة الكمبيوتر.

ثانيا: إذا كانت شاشة الكمبيوتر قديمة قم باستخدام محول DVI لتحويلها إلى HDMI.

ثالثا: قم بتوصيل كابل RCA بالسماعات الخارجية بجهاز الريسيفر.

رابعا: قم بضبط تعديل الدقة على 1080 بكسل لكي تكون شاشة الكمبيوتر متناسبة مع جهاز الريسيفر.