عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر إلي تليفزيون في 4 خطوات

طريقة تحويل شاشة
طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون

طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون يمكنك الاستفادة منها لتحويل  شاشة الكمبيوتر القديمة واستخدامها لمشاهدة المحتوى كجهاز تلفزيون عالي الدقة والانتفاع منها بشكل آخر، في حال كنت تمتلك شاشة حاسوب قديمة أي كان إصدارها سنوضح لك خلال مقالنا التالي طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر إلى تليفزيون .

طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون

يمكنك اتباع طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون، عن طريق استعمال وصلة HDMI، أو استعمال وصلة DVI، حيث يوجد الكثير من الأنواع المختلفة للشاشة وكل نوع يختلف على حسب الوظيفة والتقنية، وبدلا من التخلص من الشاشة ورميها يمكن بسهولة معرفة طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر إلى تلفزيون ووضعها كجهاز تلفاز بإحدى الغرف بمنزلك.

 

كيفية تنزيل تطبيقات على شاشة سمارت تعمل بنظام أندرويد

أفضل الطرق لتوصيل الموبايل بشاشة التلفاز


تحويل شاشة الكومبيوتر الي تليفزيون

في حال استخدامك للطريقة التالية، يتعين عليك التأكد من وجود بعض الأدوات المهمة لاتمام عملية تحويل شاشة الكومبيوتر الي تليفزيون، وهي:

شاشة كمبيوتر تحتوي على منفذ من نوع DVI، وكابل HDMI بالإضافة إلى نظام صوتي خارجي، ووصلة كهربية من نوع RCA للربط بين جهاز الريسيفر والنظام الصوتي، ثم اتبع الخطوات التالية:

أولا : ابدأ في توصيل الكابل من نوع HDMI بجهاز الريسيفر.
ثانيا: قم بوضع كابل HDMI في المحول الخاص بالتبديل من HDMI إلى DVI.
ثالثا: قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل DVI في المحول.
رابعا: ابدأ في وضع كابل DVI في المنفذ المخصص له في شاشة الكمبيوتر.
خامسا: استخدام كابل RCA لتوصيل جهاز الريسيفر مع النظام الصوتي الخارجي، ثم قم بالتأكد مرة أخرى من أن كافة الكابلات موصولة جيدا في الأماكن المخصصة لها.
سادسا:  قم بتغيير الدقة، حتى تتناسب مع جهاز الريسيفر وشاشة الكمبيوتر، من خلال إعدادات الضبط المدمجة بشاشة الكمبيوتر، أو قم بالاستعانة بجهاز الاستقبال لضبط دقة العرض إلى 1080 بكسل.

طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون

بخطوات بسيطة.. تحويل شاشة الكومبيوتر الي تليفزيون

بعدة خطوات بسيطة يمكن تحويل الشاشة إلى تلفزيون، باستخدام كابل تحويل الوصلة من VGA إلى وصلة HDMI، كالآتي:

1. قم بربط محول مخرج VGA، ثم توصيل كابل HDMI بالمخرج الآخر.
2. قم بتوصيل كابل HDMI مع مع المخلاج المخصص بجهاز الرسيفر.
3. قم بتوصيل الرسيفر بمكبر الصوت من خلال كابل RCA.
4. قم بضبط الشاشة مع الرسيفر من خلال إعدادات الرسيفر أو الشاشة نفسها.

طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون

بجهاز بسيط ورخيص.. تحويل شاشة الكومبيوتر الي تليفزيون

لابد من توافر بعض الأدوات لـ تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون، حيث سيتعين عليك شراء جهاز استقبال أو ريسيفر يوجد به مخرج HDMI، إلى جانب شراء كابل HDMI وجهاز سماعات خارجية وكابل RCA، وبمجرد الحصول عليهم يمكنك تحويل الشاشة إلى تلفزيون من خلال القيام بالخطوات التالية:

أولا: استخدام كابل HDMI لتوصيل جهاز الريسيفر بشاشة الكمبيوتر.
ثانيا: إذا كانت شاشة الكمبيوتر قديمة قم باستخدام محول DVI لتحويلها إلى HDMI.
ثالثا: قم بتوصيل كابل RCA بالسماعات الخارجية بجهاز الريسيفر.
رابعا: قم بضبط تعديل الدقة على 1080 بكسل لكي تكون شاشة الكمبيوتر متناسبة مع جهاز الريسيفر.

طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر الي تليفزيون
شاشة الكمبيوتر تلفزيون شاشة الكمبيوتر القديمة تحويل الكمبيوتر لتليفزيون تحويل شاشة الكومبيوتر طريقة تحويل شاشة الكمبيوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

موضوعات متعلقة

بعد سامسونج وإنفيديا.. ثالث أكبر ناشرة ألعاب فيديو في أوروبا تتعرض لعملية اختراق ضخمة

Redmi 10C.. شاومي تطلق أرخص هواتفها لعام 2022 |سعر ومواصفات

تحديث تيليجرام الأخير يجلب ميزات "عظيمة" ستنال إعجاب الملايين

الكشف عن المدة اللازمة للهاكر لاختراق حساباتك على الإنترنت.. اعرفها

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية لتطوير وتوسعة الطريق الساحلي الإسكندرية - مطروح

حسن المستكاوي: الأهلي لم يكن بمستواه أمام صن داونز.. والشناوي منع كارثة

علي جمعة: هذه الأعمال هي الأفضل في ليلة النصف من شعبان.. فيديو

رئيس أوكرانيا يكشف تفاصيل محادثته مع بينيت..ويؤكد: روسيا لن تقهرنا

بعد قرارات رئيس الزمالك.. الوداد : أوناجم وأشرف بن شرقي مرحب بهما

برنامج الدوم يرد على خطأ عدم ذكر اسم بهجت قمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ