أفضل الطرق لـ تشغيل الموبايل على الشاشة

توجد عدة طرق لـ تشغيل الموبايل على الشاشة، ويحتاج البعض في كثير من الأحيان ربط هواتففهم الذكية بشاشة التلفاز لمشاهدة المحتوى المرئي وعرضه على شاشة أكبر بدلا من شاشة الهاتف، فإذا كنت تبحث عن طريقة لـ تشغيل الموبايل على الشاشة سنستعرض إليك فيما يلي أفضل الطرق للقيام بذلك.

تشغيل الموبايل على الشاشة

تأتي معظم شاشات التلفاز الحديثة، بمميزات رائعة لمساعدة المستخدمين على توصيل وعرض ما يحدث على شاشة الموبايل علي الشاشات الذكية أو السمارت TV لاسلكيا، مباشرة دون الحاجة إلى توصيلها باسلاك أو كابلات عبر اتصال شبكة الانترنت أو إشارات الواي فاي.

فإذا كنت أحد مستخدمي هواتف أندرويد، وترغب في تشغيل الموبايل على الشاشة توجد أمامك الكثير من الخيارات ، مثل الميزات المضمنة، وتطبيقات الجهات الخارجية، إليك أفضل الطرق السلكية واللاسلكية لتوصيل هاتفك الأندرويد بشاشة التلفاز:

1. تطبيق Smart View: توفر شركة سامسونج تطبيق يدعى Smart View، على هواتف أندرويد التابعة لها، وهو يقدم دعما لجميع أجهزة التلفاز الذكية ما يتيح للمستخدم طريقة اتصال سريعة لمشاركة وعرض محتوى الهاتف الذكي على شاشة تلفازك.

2. كابل HDMI: يمكنك استخدام كابل HDMI لتوصيل هاتفك بشاشة التلفاز، ولكن يجب عليك اختيار كابل HDMI بعناية ليتوافق مع نوع شاشة التلفاز التي سيتم توصيلها بها.

3. جهاز Chromecast: تحقق ما إذا كانت شاشة تلفازك تدعم جهاز Chromecast، فإذا كان جهازك يدعم هذه الخاصية قم بتوصيل الشاشة الذكية وهاتفك الأندرويد بشبكة واي فاي واحدة، ثم انقر على رمز الإرسال في التطبيق، ولتحديد الجهاز المتوافق الذي تريد بث مشاركة وعرض المحتوي عليه.

4. تطبيقات الجهات الخارجية: تتيح لك بعض تطبيقات الجهات الخارجية، مثل LocalCasts، وPlex، بث الموسيقى أو مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك من الهاتف إلى أي شاشة تلفاز ذكي.

تشغيل الموبايل على الشاشة

تشغيل موبايل الأندرويد على الشاشة سلكيا

يمكنك استخدام ميزة هواتف أندرويد Cast او mirror screen لمشاركة محتوي شاشة هاتفك مع الشاشات الذكية عبر شبكة الواي فاي المنزلية، ولكن يمكنك توصيل الهاتف سلكيا أو كابل بالاعتماد على كابل HDMI، بالطريقة التالية:

1.يمكنك توصيل هاتفك الأندرويد بالتلفاز الذكي عبر استخدام كابل HDMI، أو عن طريق وصلة MHL أو Slim Port.

2. لتوصيل الجوال بالتلفزيون تأكد من وجود وصلة HDMI تحتوي على 3 منافذ بتلفازك، حيث أن المنفذ الأول الخاص بـHDMI، والذي يمكنك شرائه عبر الإنترنت.

3. قم بتوصيل كابل HDMI بطرف المحول، ثم توصيل طرف المحول بمدخل الشاحن في الجوال المراد ربطه بالتلفاز.

4. قم بتوصيل طرف كابل HDMI، بالمدخل الفارغ من المحول ثم توصيل الطرف الآخر بمنفذ HDMI على التلفاز.

5. قم بتشغيل جهاز التلفاز الخاص بك، ثم قم بتحويل مصدر الإدخال Input Source في شاشتك لمدخل HDMI وخلال وقت قليل سوف يظهر محتوي الهاتف على شاشة التلفزيون.

تشغيل الموبايل على الشاشة

تشغيل موبايل الآيفون على الشاشة سلكيا

يمكنك توصيل هاتفك الآيفون بشاشة التلفاز لعرض محتوى شاشتك على شاشة أكبر باستخدام كابل HDMI، إليك الخطوات التالية:

1. قم بشراء كابل HDMI، لربط هاتفك الآيفون مع شاشة تلفازك الذكية.

2. تحقق من منفذ خاص بكابل HDMI، بالتلفزيون الخاص بك.

3. قم بتوصيل المحول مع منفذ الشحن في جهاز الآيفون.

4.قم بتوصيل أحد طرفي كابل الـ HDMI في المحول، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ الـ HDMI الخاص بالشاشة.

5. تحقق من أن إعدادات هاتفك الآيفون والشاشة لتوصيلهم ببعض.

6. اضغط على زر الإدخال Input، أو المصدر Source الموجودين على جهاز التحكم بالشاشة أو على الشاشة نفسها، لتفعيل خيار الـ HDMI كخيار إدخال البيانات على الشاشة، وسيتم عرض محتوي هاتفك على الشاشة.

تشغيل الموبايل على الشاشة

تشغيل موبايل الأندرويد على الشاشة لاسلكيا

1.افتح تطبيق افعدادات على هاتفك الأندرويد، ثم ابحث عن خيارالتوصيل والمشاركة Connecting & sharing.

2. داخل صفحة الإعداد خيارالتوصيل والمشاركة Connecting & sharing، سترى خيار مشاركة وعرض شاشة الهاتف على التلفزيون أو Cast او Mirror Screen.



3. قم بتفعيل هذه الميزة لعرض شاشة هاتفك على تلفازك الذكي ثم قم بتشغيل اتصال الواي فاي والبلوتوث لكي تعمل الميزة.

4. بمجرد تفعيل الميزة ستظهر لك قائمة بالاجهزة القريبة التي يمكنك الاتصال بها وعرض شاشة الموبايل عليها.



5. اضغط على اسم شاشة التلفاز الخاصة بك، لربطها مع هاتفك.

6. سيظهر على الشاشة تنبيه بان أحدي الهواتف يحاول الاتصال بشاشة التلفاز فاضغط على زر OK فى جهاز التحكم عن بعد، انتظر قليلا وسيتم عرض شاشة الموبايل بالكامل على التلفزيون.

تشغيل الموبايل على الشاشة

تشغيل موبايل الآيفون على الشاشة لاسلكيا

يمكن توصيل هاتفك الآيفون على شاشة التلفازيون باستخدام خاصية آبل Airplay، كالتالي:

1. قم بتشغيل شاشة تلفاز آبل، ثم قم بتغيير مصدر الإدخال إلى أداة تلفزيون Airplay.

2. قم بالتحقق من تشغيل أداة تلفاز آبل.

3. افتح خيارات التحكم في الآيفون، ثم انقر على خيار AirPlay Mirroring.

4. انقر على خيار تلفاز آبل AppleTV، وانتظر قليلا ليتم عرض شاشة هاتفك الآيفون على تلفازك.