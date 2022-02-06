يواجه الكثير من المستخدمين صعوبة عند القيام بربط هواتفهم مع التليفزيون الذكي أو ما يعرف ب "شاشات سمارت"، لمشاهدة الأفلام والمباريات على الإنترنت، وكذلك ربط الحسابات الشخصية والتطبيقات لمشاهدة ما المحتوى المختلف على شاشة التليفزيون الذكي.



وبحسب موقع Digit فإن هناك عددا من الطرق التى يمكن من خلالها ربط الهواتف الذكية بالشاشات السمارت، بعضها من خلال الواى فاى والبعض الآخر من خلال منافذ HDMI الخاص بجهاز التليفزيون، وفيما يلى نرصد عدد من أفضل الطرق لربط الهواتف بالشاشات السمارت أو التليفزيون الذكي.

ربط الهاتف الذكي بشاشة سمارت من خلال منفذ HDMI

كيفية ربط هاتفك الذكي بشاشة سمارت بأكثر من طريقة



يمكن استخدام محولات شاشات العرض اللاسلكية في معظم أجهزة التلفزيون الذكي أو شاشات سمارت بدون اتصال بالإنترنت، من خلال توصيل محول الشاشة اللاسلكية بمنفذ HDMI الخاص بجهاز التلفزيون وتشغيله على انعكاس الشاشة على هاتفك الذكي وإقران جهازك وفقًا للإرشادات لإمكانية مشاهدة مشاهدة مقاطع الفيديو ومشاهدة الصور وممارسة الألعاب ومشاهدة البرامج التلفزيونية.





ربط هواتف آيفون بشاشة سمارت

كيفية ربط هاتفك الذكي بشاشة سمارت بأكثر من طريقة



بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون، تأتي العديد من أجهزة التلفزيون الذكي مزودة بخاصية AirPlay المدعومة من شركة آبل لذلك يمكنك توصيل هواتف آيفون وأجهزة آيباد أو حتى أجهزة لاب توب MacBook بالتلفزيون باستخدام هذه الميزة إذا كان التلفزيون يدعمها، ومن خلال باستخدام زر AirPlay ، يمكن دفق المحتوى من هواتف آيفون إلى أي جهازآخر مباشرة إلى التلفزيون الذكي.

كيفية توصيل الهاتف بالتلفزيون الذكي من خلال Wifi الواى فاى

كيفية ربط هاتفك الذكي بشاشة سمارت بأكثر من طريقة



وسيتطلب توصيل تلفزيونك الذكي وهاتفك الذكي بنظام أندرويد بشبكة wifi نفسها من خلال الاتصال بجهاز توجيه wifi واى فاى أو الاتصال بنقطة اتصال على هاتف ذكي لا تستخدمه بحيث يعمل كموجه wifi.



والانتقال إلى الإعدادات على هاتفك لتمكين wifi Direct على المشغل الخاص بك ، ومن ثم الانتقال إلى الإعدادات ثم إلى Wifi، وافتح wifi وسيتم عرض قائمة بشبكات النقاط الفعالة المباشرة .



قم بالانضمام إلى جهاز التوجيه أو الشبكة الخاصة بك على نقطة الاتصال التي تريدها للانضمام سيتعين عليك الحصول على بيانات اعتماد الأمان للاتصال بها، ثم قم بالاتصال بجهاز التوجيه الخاص بك.



وسيتم عرض wifi direct أسفل نافذة شبكة الواى فاى، من خلال تحديد WIFI DIRECT وانتقل إلى إعدادات واى فاى المباشرة، سترى قائمة بالأجهزة، وسترى التلفزيون الذكي الخاص بك معروضًا في القائمة،اضغط عليها.



وحاول الاتصال، وسترى تلفزيون هاتفك الذكي يعرض كلمة "متصل" أسفل اسمه في قائمة الأجهزة التي ستتحول إلى اللون الأزرق.

