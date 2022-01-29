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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يبيع بياناتك الشخصية لنتفليكس وجوجل.. احذر تلفزيونك الذكي يعلم عنك الكثير

احذر تلفزيونك الذكي
احذر تلفزيونك الذكي يعلم عنك الكثير

قد يعتقد كثيرون أن أجهزة التلفزيون الذكية هى أداة لعرض ومشاهدة المحتوى بجودة فائقة مع ميزات الاقتران بالإنترنت ودعم الألعاب والأفلام ذات الجودة العالية ، ولكن الأمر في الحقيقة أكبر من ذلك بكثير، فالتلفزيون الذكي أصبح أداة مراقبة بيانات الشخصية.  

وبحسب تقرير من صحيفة الجارديان البريطانية فإن جميع أجهزة التلفزيون الذكية التى أصبحنا جميعا نستخدمها تقوم بجمع بياناتك الشخصية وسجل المشاهدات الخاص بك، والمحتوى الذى تفضله، بسبب اقتران أنظمة التشغيل الخاصة بها بتطبيقات الإنترنت الكثيرة. 

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ووجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة نورث إيسترن وإمبريال كوليدج لندن أن البيانات من أجهزة التلفزيون والأجهزة الذكية تم إرسالها إلى نشاط إعلانات جوجل ونتفليكس Netflix ، حتى لو لم يكن لدى المستخدمين اشتراكا لنتفليكس.


وفقا لأحد المتخصصين في حماية البيانات فإن غرض أجهزة التلفزيون الذكية هو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول سلوكك واهتماماتك وتفضيلاتك ومعلوماتك حتى الطريق التى يمكنك تحقيق الدخل منها ، حيث يتم استخدام هذه المعلومات لتوجيه الإعلانات المستهدفة حسب سلوك وميول كل مستخدم.  



ماذا يعرف تلفزيونك الذكي عنك؟

تتنوع البيانات التي يجمعها التلفزيون الذكي الخاص بك، بدءا من بيانات الصوت والفيديو فمن خلال ميزة التنشيط الصوتي يمكن جمع كميات كبيرة من البيانات منها التقاط المحادثات والأصوات الأخرى الموجودة في محيطك، كما قد يتم إرسال هذه التسجيلات إلى جهات خارجية لتحليلها، وذلك بحسب توبي لويس ، الرئيس العالمي لتحليل التهديد الإلكتروني في شركة Darktrace للأمن السيبراني. 
  
ويعمل التلفزيون الذكي على تتبعك وتتبع سجل الموقع الجغرافي ونشاط تصفح الويب ومعلومات الوسائط الاجتماعية بالإضافة إلى تتبع ملفات تعريف الارتباط وكذلك بيانات عنوان IP الخاص بك وذلك من خلال دمج واقران التطبيقات الأخرى.  

ويقوم التلفزيون الذكي بتسريب بياناتك الشخصية للشركة المصنعة والعلامة التجارية المالكة للتلفزيون، وبيعها إلى أطراف ثالثة أو شركات إعلان أو خدمات بث لتصبح خارج سيطرة الشركة المصنعة. 

كما تميل تطبيقات مثل نتفليكس Netflix و Amazon Prime وغيرها من التطبيقات من معرفة بيانات معرّفات الجهاز والموقع الجغرافي ونوع المتصفح وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات الدفع، كما تعزز خوارزمية نتفليكس مساعدتك في اختيار العروض التي تريد مشاهدتها.

 

كيف تحمي نفسك من تجسس تلفزيونك الذكي عليك ؟

هناك عددا من الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك من تجسس تلفزيونك الذكي عليك، ومنها إيقاف تشغيل ACR في الإعدادات ، وقم بتعطيل التخصيص ، وإلغاء الاشتراك في جميع ميزات الإعلان ، وقم بتغطية أو تعطيل الكاميرات والميكروفونات.

ومن المهم أيضًا التأكد من حماية جهاز التوجيه الخاص بك عن طريق تغيير كلمة المرور وإعداد الشبكة الخاص بك أو ما يسمى ب guest network ، حيث يمكنك تحسين الأمان عن طريق إلغاء الاشتراك في تتبع الويب وكذلك تفعيل عدم التتبع الموجود في التحديثات الخاصة بالتطبيقات. 

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