عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مزود بمميزات أليكسا داخليا.. مواصفات تليفزيون أمازون الجديد

تلفاز أمازون Omni 
تلفاز أمازون Omni 

أطلقت أمازون Amazon، أول تلفاز يمكنك التحدث إليها والتحكم فيها بدون جهاز تحكم عن بعد، وذلك بفضل دعم المساعد الصوتي Alexa.

 

ووفقا لتقرير موقع "cnet"، تتيح شركة أمازون التحكم بأجهزة تلفاز Omni Series، عبر الأوامر الصوتية دون الحاجة لأجهزة التحكم عن بعد "الريموت"، أو لأي أدوات تحكم إضافية لاستخدام ميزات أليكسا.

 

موظفون في أمازون وجوجل يطالبون بمقاطعة العمل مع الحكومة الإسرائيلية

أمازون تعلن قرارا مهما بشأن عودة موظفيها لمكاتب الشركة.. تفاصيل

 

مواصفات تلفزيون أمازون الجديد

 

يمتاز تلفاز أمازون الذكي بتصميم مميز بدون حواف مرئية، تشمل على شاشة نحيفة بدقة 4K، بالإضافة إلى  4 ميكروفونات لالتقاط الصوت، وتتوفر الميكروفونات في الجزء العلوى من الجهاز لتلقي الأوامر الصوتية الخاصة بالمستخدم.

 

وزودت أمازون التلفاز الجديد بزر مخصص للحفاظ على الخصوصية، حيث سيتمكن المستخدم من إغلاق الميكروفونات أسفل الجهاز  في أي وقت يشاء.

 

وبالنسبة لميزات أليكسا، توفر أمازون للمستخدم إمكانية التنقل محطات التلفاز أو مصادر البث المختلفة عبر الأوامر الصوتية لـ Alexa، إلى جانب بث التلفاز المباشر إلى أجهزة أكس بوكس.

 

وكما يمكنك إجراء مكالمات الفيديو على التلفزيون، حيث يمكنك توصيل كاميرا خارجية به عبر منفذ USB الموجود خلف أجهزة أمازون Omni Series، وذلك باستخدام تطبيقات Alexa لإجراء هذه المكالمات.


ويتوفر تلفاز أمازون Omni ، مقابل سعر حوالي  1000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 ألف و700 جنيه مصري).

أمازون تلفاز أليكسا Omni Series أجهزة تلفاز شركة امازون جهاز تحكم

موضوعات متعلقة

WhatsApp from Meta.. واتساب يضيف علامة فيسبوك التجارية الجديدة لآيفون وأندرويد

مزود بإريال.. أول هاتف محمول ظهر في مصر|نوستالجيا

صور حية تكشف تصميم هاتف شاومي العملاق Xiaomi 12

هونر تكشف عن هاتف 5G رخيص الثمن.. سعر ومواصفات Honor X30i

ترشيحاتنا

الصحة العالمية : كورونا  تسبب في مواجهة المدن لكثير من التحديات غير المسبوقة

نجاح أول عملية جراحية روبوتية بمصر بمستشفى عين شمس التخصصي

مزود بمميزات أليكسا داخليا.. مواصفات تليفزيون أمازون الجديد

شاهد.. أودي A8 هورش الفاخرة منافسة مرسيدس مايباخ إس كلاس

أضخم طرح.. هل يحق للمصريين بالخارج الحصول على وحدات الإسكان بالتمويل العقارى؟

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه..عقوبة سارقى التيار الكهربائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهمة جلاسكو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

استيراد شحنات فاسدة من الموز.. مجلس الوزراء: شائعات لا أساس لها من الصحة

وفاة طارق وهدان بطل رفع الأثقال

الصحة تكشف عن بديل عدم تلقي لقاح كورونا.. فيديو

غياب كلوب.. موسيماني والشعباني ينافسان على جائزة أفضل مدرب في العالم

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن عقار مرضى ضمور العضلات للأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يتألق في حفل إكسبو دبي 2020

احتفالًا بالهالوين.. رجل يبتلع عنكبوتًا خطيرًا أمام الكاميرا وسط صدمة المشاهدين|فيديو

الهيئة الهندسية تنظم زيارة ميدانية لوفد دولي متخصص في مجال الري لمحطة معالجة مصرف بحر البقر

بمجرد دخولها القاعة.. كارثة تصيب عروسا واشتعال النيران في بوكيه الورد|شاهد

فيديو

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ