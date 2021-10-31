مزود بمميزات أليكسا داخليا.. مواصفات تليفزيون أمازون الجديد

أطلقت أمازون Amazon، أول تلفاز يمكنك التحدث إليها والتحكم فيها بدون جهاز تحكم عن بعد، وذلك بفضل دعم المساعد الصوتي Alexa.

ووفقا لتقرير موقع "cnet"، تتيح شركة أمازون التحكم بأجهزة تلفاز Omni Series، عبر الأوامر الصوتية دون الحاجة لأجهزة التحكم عن بعد "الريموت"، أو لأي أدوات تحكم إضافية لاستخدام ميزات أليكسا.

مواصفات تلفزيون أمازون الجديد





يمتاز تلفاز أمازون الذكي بتصميم مميز بدون حواف مرئية، تشمل على شاشة نحيفة بدقة 4K، بالإضافة إلى 4 ميكروفونات لالتقاط الصوت، وتتوفر الميكروفونات في الجزء العلوى من الجهاز لتلقي الأوامر الصوتية الخاصة بالمستخدم.

وزودت أمازون التلفاز الجديد بزر مخصص للحفاظ على الخصوصية، حيث سيتمكن المستخدم من إغلاق الميكروفونات أسفل الجهاز في أي وقت يشاء.

وبالنسبة لميزات أليكسا، توفر أمازون للمستخدم إمكانية التنقل محطات التلفاز أو مصادر البث المختلفة عبر الأوامر الصوتية لـ Alexa، إلى جانب بث التلفاز المباشر إلى أجهزة أكس بوكس.

وكما يمكنك إجراء مكالمات الفيديو على التلفزيون، حيث يمكنك توصيل كاميرا خارجية به عبر منفذ USB الموجود خلف أجهزة أمازون Omni Series، وذلك باستخدام تطبيقات Alexa لإجراء هذه المكالمات.



ويتوفر تلفاز أمازون Omni ، مقابل سعر حوالي 1000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 ألف و700 جنيه مصري).