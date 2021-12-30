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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تلفزيون يتيح للمشاهد تذوق الطعام المعروض بالإعلانات

تذوق الطعام
تذوق الطعام

اخترع عالم ياباني تلفزيوناً «قابلاً للعق» يتيح للمشاهد الإحساس بنكهات الطعام المعروض في الإعلانات وبرامج الطهي المختلفة.


وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فإن التلفزيون الجديد يُطلق عليه اسم «TTTV»، وقد تم تطويره بواسطة البروفسور هومي مياشيتا، الأستاذ بجامعة ميجي اليابانية.


ويحتوي التلفزيون على بخاخات تتضمن 10 نكهات مختلفة، وعند نطق اسم طعام بعينه، ينطلق رذاذ من بعض من هذه البخاخات ويمتزج مع بعضه بعضاً ليحاكي مذاق الطعام الذي تم ذكره، وعندها تتحرك عينة النكهة على رقاقة معقمة فوق شاشة التلفزيون ليتمكن المشاهد من تجربتها.


وقال مياشيتا «هذا الاختراع قد يمكّن الناس من تجربة تناول الطعام من مطعم في قارة مختلقة عن تلك التي يعيشون بها، وذلك أثناء بقائهم في المنزل وفي ثوان معدودة».


وأضاف «في المستقبل، أتوقع أن يتم تنزيل نكهات الأطعمة على الهواتف الذكية بنفس الطريقة التي يتم بها تنزيل الموسيقى والاستمتاع بها».


واستغرق تطوير التلفزيون الجديد عاما واحدا، وفقاً لمياشيتا.
وتشير التقديرات إلى أن سعره سيكون نحو 100 ألف ين (870 دولاراً).

المعروض الطعام الطهى عالم الإحساس ياباني

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تلفزيون يتيح للمشاهد تذوق الطعام المعروض بالإعلانات

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