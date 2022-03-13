سر تمرد طارق حامد.. مرتضى منصور: "أقبل رأس كل واحد في جمهور الزمالك"

اعتذر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لجماهير القلعة البيضاء، قائلا: “أقبل رأس كل واحد منكم بسبب المستوى المتدني للفريق، وتطاول بعض اللاعبين على جماهير النادي التي صنعت أسمهم”.



وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي: "أعتذر للجماهير وحقكم علينا، ومفيش حد هيفلت من العقاب، نحن تسلمنا 3 فرق وليس فريق واحد، ولن أتراجع عن أي قرار اتخذته".



وتابع: "لن أجدد لطارق حامد أو أشرف بن شرقي أو أوناجم أو محمد أبوجبل، كل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم لهم كل التقدير ولن أجدد لهم".



وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل المباراة الأخيرة أمام الوداد، ولكنه قرر الإعلان عنه بعد المباراة الأخيرة.



وأوضح أنه تعاقد مع طارق حامد من سموحة وقام برفع عقده الأخير إلى 16 مليون جنيه، ولكنه فوجئ بأن طارق حامد رفض السفر مع الفريق لخوض لقاء الوداد، كما أنه رفض خوض مباراة العودة، وقال للجهاز الفني: "مش هالعب الماتش ده .. مش هأخش في عركة".



وتابع رئيس الزمالك أنه سأل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وأسامة نبيه المدرب العام وتأكد من سلامة اللاعب، وشدد على أن الزمالك خسر بسبب طارق حامد وغيابه عن المباراتين.



وأوضح أن طارق حامد اجتمع بأمير مرتضى المشرف على الكرة من أجل مناقشة ملف التجديد، وشدد على أنه عرض عليه 25 مليون جنيه في الموسم، وأضاف أن اللاعب طلب الحصول على 9 ملايين مستحقاته المتأخرة ووافقت على سدادها، وأوضح أن الزمالك ليس في حاجة لطارق حامد.